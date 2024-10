Borussias Nachwuchs fehlt in Blackburn die Effizienz

An Torchancen mangelte es Borussias Nachwuchsteam am Dienstagabend nicht, um den zweiten Sieg im zweiten Spiel des Premier League International Cups zu feiern. Doch die Gladbacher Talente ließen bei der U23 der Blackburn Rovers die nötige Effizienz vermissen, sodass sie am Ende mit einer 1:3 (0:1)-Niederlage die Heimreise aus England antreten mussten.

Gladbachs aus Spielern der U23 und U19 zusammengestelltes Team, plus Profistürmer Shio Fukuda, das von Guido Streichsbier und Tony Jantschke betreut wurde, trat mit einer ähnlichen Startaufstellung wie vor einem Monat beim ersten Auftritt in Sunderland an: Einzig Joshua Uwakhonye spielte links hinten für Lukas Ullrich, der angesichts der Verletzungspause von Luca Netz bei den Profis gebraucht wird. Zudem stand Maximilian Neutgens für Tiago Pereira Cardoso, der eine Pause erhielt, im Tor der Borussen.

Kurz darauf gingen die Rovers in Führung, eine zu kurz abgewehrte Ecke nutzte Brandon Powell zum 1:0. In der Folge ließen Niklas Swider und Fritz Fleck aus Borussias U19 weitere gute Chancen liegen, um noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen. Der fiel dann kurz nach dem Wiederanpfiff – und das noch sehenswerter als beim 1:0 der Hausherren. Veit Stange fasste sich in der 47. Minute ein Herz und zog aus 25 Metern ab, Gladbachs Kapitän traf mit seinem strammen Schuss genau in den Winkel.

Doch dann drehte Blackburn auf, traf mit einem Konter zum 2:1 (54.) und nach einem Ballverlust der Gladbacher im Spielaufbau zum 3:1 (60.). Neutgens verhinderte mit einer Klasseparade einen weiteren Gegentreffer.

Gladbach bleibt glücklos

In der Schlussphase kamen die Gladbacher nochmals auf, der eingewechselte Winsley Boteli traf allerdings nur die Latte, und auch Fukuda, der beim 3:0 in Sunderland noch doppelt getroffen hatte, scheiterte in der Nachspielzeit am Torwart der Engländer.

Nach dieser Niederlage trifft Borussia in der Gruppenphase im laufenden Kalenderjahr noch auf den FC Middlesbrough (6. November, 19 Uhr) und West Ham United (10. Dezember, 19 Uhr).

Borussia: Neutgens – Berko, Foss, Najjar, Uwakhonye (74. Dasbach) – Stange, Swider (46. Ampadu) – Herrmann (65. Boteli), Fleck (46. Sauck), Pesch (82. Michaelis) – Fukuda. Tore: 1:0 Powell (19.), 1:1 Stange (47.), 2:1 Leonard (54.), 3:1 Caddick (60.).