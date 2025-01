Bei Borussia Veen hat ab dem Sommer ein neuer Trainer das Sagen. – Foto: Rapha Günther

Borussia Veen stellt die Weichen für die nächste Saison Bezirksliga: Die Kaderplanung beim Aufsteiger ist weit fortgeschritten. Stammkeeper, Torjäger und Kapitän bei Borussia Veen machen weiter. Zwei Abgänge stehen fest. Verstärkung für die Offensive ist in Sicht. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Veen

Felix Terlinden hat mit Abstand in dieser Saison die meisten Treffer für Borussia Veen erzielt. 16 Tore gelangen dem Stürmer des Bezirksliga-Aufsteigers in 15 Einsätzen. Und Terlinden wird auch in der nächsten Spielzeit das Veener Trikot überstreifen. Die Personalplanung bei den „Krähen“ ist weit fortgeschritten. Lediglich hinter vier Spielern aus dem aktuellen Kader steht noch ein Fragezeichen. Und der erste Zugang ist fix.

Aufgaben für neues Trainerduo Alexander Wisniewski und Lukas Höptner werden in der Saison 2025/2026 als Trainerduo das Sagen haben bei der Borussia. Thomas Haal hatte schon im Oktober erklärt, nicht weitermachen zu wollen. Höptner/Wiesniewski können dann nicht mehr auf Timo Evertz sowie Patrick Bertsch bauen. Evertz zieht nach Oberhausen, meldet sich aber nicht ab. Er würde aushelfen, wenn Not am Mann sein sollte. Bertsch möchte ab Sommer in der zweiten Mannschaft weiterspielen.

Damit fallen zwei Offensivakteure weg. Mehr nur als Ersatz sei aber in Sicht, wie Ken Klemmer, Kapitän und Fußball-Obmann, sagt. Bis zu drei Neuzugänge für den vorderen Mannschaftsteil könnten dazukommen. „Sie würden sicherlich unsere Qualität erhöhen.“ In den nächsten Tagen möchte Klemmer an diese Personalieneinen Haken machen. Für die Abwehr wurde ein junger Spieler verpflichtet. Den Namen wollte Klemmer nicht nennen, da der Youngster noch mit dem abgebenden Verein sprechen müsse. Der Spielführer gab zudem bekannt, dass er in der nächsten Saison dabei bleibt. „Wie bei Felix Terlinden hoffe ich, dass das Knie keine Probleme mehr macht und wir der Mannschaft weiterhelfen können.“ Auch die Stamm-Sechser Christian Quernhorst, der neben seinen Defensivqualitäten zudem torgefährlich ist, und Jonas Höptner denken nicht daran, die Borussia zu verlassen. Mit Michael Keisers und Jan Büren, den beiden Top-Vorlagengebern in der laufenden Spielzeit, kann das neue Trainerduo ebenfalls planen.