Borussia Veen startet mit Verspätung in die Bezirksliga

Zwei Jahre nach dem Abstieg sind die Fußballer von Borussia Veen wieder in der Bezirksliga angekommen. Am gestrigen Freitag wurde der Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 4, veröffentlicht

Die Elf von Thomas Haal muss eine Woche länger warten als die anderen Mannschaften, bis sie um Bezirksliga-Punkte spielt. Der Aufsteiger hat am 18. August spielfrei. Für Kapitän Ken Klemmer ist das kein Problem: „Dann dauert unsere Vorbereitung eben eine Woche länger. Es ist besser, am Anfang auszusetzen, als während der Saison.“ Gegner wäre der 1. FC Kleve II gewesen, der als erster Absteiger feststeht. Kurz nach der Gruppen-Einteilung wurde das Team vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Mit dem ersten Rückrunden-Spieltag am 15. Dezember endet die erste Saison-Hälfte. Nach der Winterpause geht‘s am 9. Februar weiter. Die Saison endet am 1. Juni. Bereits am Freitag, 16. August, steigt das erste Spiel für den FC Neukirchen-Vluyn und seinem neuen Coach Abdelaziz Zenzoul beim TSV Krefeld-Bockum. Es folgt das Heimspiel gegen den TuS Xanten. Dann geht es nach Bedburg-Hau. „Das ist zwar ein schweres Programm, aber nicht unlösbar“, sagt Zenzoul. „Mit Xanten haben wir einen ersten attraktiven Heimgegner, aber auch einen der Favoriten direkt am zweiten Spieltag.“

Für Neuling Veen steigt das erste Spiel also erst am Freitag, 23. August, zu Hause gegen den Kevelaerer SV. Das Spiel wurde wegen der Kirmes im Krähendorf vorgezogen. Danach geht’s beim Landesliga-Absteiger SV Hönnepel-Niedermörmter weiter. Fußball-Obmann Josef Holland: „Wir freuen uns einfach auf die Bezirksliga – und das ist ein schönes Spiel zum Auftakt.“