Borussia Mönchengladbach U23 im Match gegen Türkspor Dortmund deutlich dominierend

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024 14.00 Uhr

Austragungsort: Mönchengladbach

Wettbewerb: Regionalliga West

Spieltag: 17

Spielbericht: Borussia Mönchengladbach U23 gegen Türkspor Dortmund 4:0 (1:0)

Mönchengladbach. Diese Partie dürfte Dortmund-Trainer Bülent Kara nicht mit Stolz erfüllen: Beim Aufeinandertreffen mit der Fohlenelf muss sich sein Team 4:0 geschlagen geben.

Nach gerade einmal 17 Spielminuten erzielt Noah Phil Pesch den ersten Treffer und bringt sein Team in Führung. In der verbleibenden Zeit bis zur Pause greift der Schiri in die Tasche. Die Türkspor Dortmund muss einmal Gelb hinnehmen (37). Das zweite Tor folgt erst nach dem Seitenwechsel zu Beginn der zweiten Hälfte des Spiels: Diesmal setzt Winsley Boteli Mokango den Ball ins Netz (55). Der Siegeszug der Gladbacher bricht nicht ab. Minute 67: Mönchengladbach trifft ein weiteres Mal. Diesmal locht Oguzcan Büyükarslan ein.

Im Laufe der folgenden Minuten muss der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die Türkspor Dortmund muss noch zweimal Gelb hinnehmen.

Der Gladbacher Mannschaft gelingt es ganz knapp vor Ende der Partie, noch einmal einzunetzen und den Abstand auszubauen. Jonathan Roland Foss kann zwei Minuten vor Schlusspfiff effektiv abschließen. Die Borussia Mönchengladbach U23 entscheidet die Partie für sich. Platz drei gehört ihnen.

Die Aufstellungen: Borussia Mönchengladbach U23 - Türkspor Dortmund

Borussia Mönchengladbach U23: Charles Kwablan Herrmann (34), Jonathan Roland Foss (4), Oguzcan Büyükarslan (11), Kushtrim Asallari (10), Noah Phil Pesch (19), Veit Stange (21), Tony Reitz (6), Winsley Boteli Mokango (36), Jan Jakob Olschowsky (41), Michel Lieder (23), Lion Schweers (25)

Türkspor Dortmund: Cedrik Stefan Synclair Mvondo Mvondo (8), Rilind Hetemi (10), Berkant Gedikli (2), Mehmet Kaya (21), Ayooluwa David Adesida (5), Ali Bey Yilmaz (25), Alessandro Tomasello (23), Veith Walde (31), Halil Can Dogan (77), Firas Romdhane (20), Salmin Rebronja (19)

Schiedsrichter: Ricardo MORAIS

Assistent: Joaquim da Silva

Assistent: Dani Dias Balsa



Themenseite: Regionalliga West

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.