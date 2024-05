Borussia Mönchengladbach hat Ligaverbleib vor Augen

Im zweiten Durchgang war es wieder ein langer Ball von Palmen, der für Gefahr sorgte. Doch der Ball von Tichelkamp ging wenige Zentimeter am Tor vorbei (49.). Die Gäste versuchten vor allem über ihre robuste Spielweise zurück in die Partie zu kommen. Doch die Spengler-Elf ließ sich davon nicht beeindrucken. Nach einem harten Foulspiel an Paula Klensmann musste die Defensivspielerin zunächst gestützt das Feld verlassen, konnte nach einer Behandlung am Spielfeldrand jedoch weitermachen (56.). Und das wurde belohnt: Nach einer Ecke war es ausgerechnet Klensmann, die in der 71. Minute per Kopf auf 2:0 erhöhte. Im Schlussabschnitt ließ Borussia nichts mehr anbrennen und brachte das Ergebnis sicher über die Zeit.

„Die Mannschaft ist sehr erleichtert, auch das gesamte Umfeld. Das war ein wichtiges Spiel für alle. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass es für uns ein Bigpoint ist, weil man unser Restprogramm einfach sehen muss und wir auch noch die Chance haben, ein paar Punkte zu holen. Von daher war ich relativ entspannt vor dem Spiel“, sagte Trainer Jonas Spengler und fügte an: „Die Mannschaft hatte mein vollstes Vertrauen. Wir sind individuell und auch als Team die klar bessere Mannschaft und das hat man auch auf dem Platz gesehen.“

In der Tabelle festigte Borussia Mönchengladbach mit 25 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Einen Vorsprung von sechs Punkten auf den FC Bayern München II und acht Punkten auf den SV 67 Weinberg dürften für ein beruhigendes Gefühl für die letzten vier Spiele sorgen. Am kommenden Sonntag folgt das Auswärtsspiel bei Schlusslicht TSG Hoffenheim II, die lediglich sechs Punkte auf dem Konto haben und deren Abstieg bereits besiegelt ist. Trotzdem holte Hoffenheim beim Tabellenführer SG 99 Andernach zuletzt ein achtbares 0:0-Unentschieden.

Derweil konnte die U17 der Borussia dank des 3:0-Erfolges bei Bayer 04 Leverkusen die Meisterschaft in der B-Juniorinnen-Bundesliga West-Südwest feiern. Kiki Scholten (23.), Fiona Itgenshorst (29.) und Mares Arici (58.) trafen zum Sieg. Im Halbfinale zur deutschen Meisterschaft trifft die Mannschaft von Trainer Christian Klein und Daniel Giebel im Hin- und Rückspiel auf die SpVg Aurich.