Borussia MG: Talente spielen in England um das Weiterkommen

Für Borussia Mönchengladbach soll es in dieser Saison nicht die letzte Reise nach England sein. Am Mittwoch (20 Uhr deutscher Zeit) trifft der Gladbacher Nachwuchs im Premier League International Cup auf die U21 von Crystal Palace. Das Weiterkommen haben die Borussen nach drei Siegen (3:2 gegen West Brom, 3:2 gegen Leicester, 2:0 gegen Fulham) in der eigenen Hand, selbst bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied wäre der Einzug ins Viertelfinale gesichert.

Heißer Tanz bei Crystal Palace

„Auch wenn wir knapp verlieren dürfen, ist das natürlich nicht unser Ansatz, wie wir in das Spiel reingehen“, sagte Mirko Sandmöller vor dem Abflug im Gespräch mit unserer Redaktion. „Crystal Palace ist ein namhafter Gegner. Wir gehen von einem heißen Tanz aus, können aber auch mit viel Selbstvertrauen auftreten. Wir reisen mit einer positiven Anspannung und viel Vorfreude nach England und möchten unbedingt in die nächste Runde einziehen.

Im Vorjahr gab es für Borussia das Aus in der Vorrunde, das dieses Mal verhindert werden soll. 18 Spieler hat Trainer Sascha Eickel für das Duell mit Crystal Palace nominiert, der Kader besteht wie gewohnt aus einem Mix aus U23- und U19-Spielern.