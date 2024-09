Bornheim dreht Topspiel in Überzahl - Lorè führt Deutz zu erstem Sieg

Ist weiterhin perfekt unterwegs: der SSV Bornheim ist nach drei Spieltagen noch ohne Punktverlust. – Foto: Boris Hempel

In der ersten Staffel der Landesliga Mittelrhein trafen an diesem Wochenende zwei gut gestartete und zwei schlecht gestartete Teams aufeinander. Der SSV Bornheim und der SC Fortuna Bonn legten mit zwei Siegen einen Saisonauftakt nach Maß hin, wobei insbesondere der Traumstart der Fortuna durchaus überraschend ist. Im direkten Duell wollten nun beide Mannschaften weiterhin ohne Punktverlust bleiben. Am anderen Ende der Tabelle kam es zu einem ersten Krisentreffen. Sowohl der TuS Marialinden als auch der FV Wiehl 2000 standen vor dem 3. Spieltag noch bei null Punkten. Zudem sammelten einige Teams die ersten Punke in dieser Saison. Das sind die Ergebnisse des dritten Spieltags der Landesliga Mittelrhein Staffel eins im Überblick.

Bornheim bleibt ohne Punktverlust Wohl kaum jemand hätte dem SC Fortuna Bonn nach dem Abschneiden in der vergangenen Spielzeit einen solchen Saisonauftakt zugetraut. Als Aufsteiger machte die Mannschaft von Trainer Idris Dogan erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt. Ein paar Monate später sieht die Welt in Bonn ganz anders aus. Nach zwei Spieltagen und zwei Siegen (unter anderem gegen den Meisterschaftsanwärter SC Borussia Lindenthal-Hohenlind) steht die Fortuna am oberen Ende der Tabelle. Am Wochenende wartete nun der nächste Härtetest auf Trainer Dogan und seine Jungs. Auswärts ging es zum Lokalrivalen SSV Bornheim, der zu den Kandidaten auf den Aufstieg zählt und ebenfalls mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist.