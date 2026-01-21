Borges Tavares neuer Trainer in Sandweiler

Wie FuPa am Dienstag von Vereinsseite mitgeteilt wurde, kam es bei der 1.Mannschaft der US Sandweiler zu einem Trainerwechsel. Cheftrainer Dan Del Col und sein Assistent Stéphane Marques hatten den Angaben zufolge entschieden, zurückzutreten. Der Verein unterstrich die gute Arbeit der beiden, insbesondere mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, und gab zu verstehen, dass der Rücktritt nicht im Zusammenhang mit den Ergebnissen gestanden habe.

Die Nachfolger stehen bereits fest und kommen aus den eigenen Reihen. Neuer Trainer der 1.Herrenmannschaft ist Waldino Borges Tavares, der einst selber für Sandweiler spielte und zuletzt Trainer der Reserven des Clubs war. Marco Portela wird sein Assistent. Beide bekommen laut der US Sandweiler ihre Chance, da sie den Verein und die Mannschaft kennen.