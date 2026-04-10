Boran Sezen überragt: GSG Duisburg verliert klar bei SW Alstaden

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: Der Abstiegskampf steht im Fokus! Schwarz-Weiß Alstaden besiegt die GSG Duisburg mit 4:1, Dreierpacker Boran Sezen. - am Samstag und Sonntag geht es weiter.
Die GSG Duisburg hat im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem jüngsten Erfolgserlebnis unterlag das Team von Alessandro Vergaro bei Schwarz-Weiß Alstaden deutlich mit 1:4 und verpasste es, wichtige Punkte im Tabellenkeller zu sammeln. Dabei hielt Duisburg zunächst ordentlich dagegen, geriet aber nach dem Treffer von Serdy Nguala (22.) in Rückstand. Kurz vor der Pause erhöhte Boran Sezen (44.), ehe Edis Junuzovic im direkten Gegenzug auf 1:2 verkürzte (45.) und die Hoffnung auf eine Wende nährte. Im zweiten Durchgang übernahm jedoch Alstaden die Kontrolle - und vor allem Boran Sezen rückte in den Mittelpunkt. Mit zwei weiteren Treffern (62., 69.) machte er seinen Dreierpack perfekt und entschied die Partie im Alleingang. Während sich Schwarz-Weiß Alstaden mit nun 33 Punkten im Tabellenmittelfeld stabilisiert, bleibt die Lage für die GSG Duisburg mit 17 Punkten auf Rang 17 äußerst angespannt.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz
So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen
29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08
So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen