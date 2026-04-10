 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Boran Sezen überragt: GSG Duisburg verliert klar bei SW Alstaden

Bezirksliga: Schwarz-Weiß Alstaden besiegt die GSG Duisburg mit 4:1. Dreifachtorschütze Boran Sezen entscheidet das Spiel im Abstiegskampf der Bezirksliga. Außerdem: Meiderich gegen Rhenania Hamborn im großen Kellerduell. rnrn

von André Nückel · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser
Boran Sezen ist kaum zu stoppen.
Boran Sezen ist kaum zu stoppen. – Foto: M.A. Roman

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SC Oberhaus.

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: Der Abstiegskampf steht im Fokus! Schwarz-Weiß Alstaden besiegt die GSG Duisburg mit 4:1, Dreierpacker Boran Sezen. - am Samstag und Sonntag geht es weiter.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Heute, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
4
1
Abpfiff

Die GSG Duisburg hat im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem jüngsten Erfolgserlebnis unterlag das Team von Alessandro Vergaro bei Schwarz-Weiß Alstaden deutlich mit 1:4 und verpasste es, wichtige Punkte im Tabellenkeller zu sammeln. Dabei hielt Duisburg zunächst ordentlich dagegen, geriet aber nach dem Treffer von Serdy Nguala (22.) in Rückstand. Kurz vor der Pause erhöhte Boran Sezen (44.), ehe Edis Junuzovic im direkten Gegenzug auf 1:2 verkürzte (45.) und die Hoffnung auf eine Wende nährte. Im zweiten Durchgang übernahm jedoch Alstaden die Kontrolle - und vor allem Boran Sezen rückte in den Mittelpunkt. Mit zwei weiteren Treffern (62., 69.) machte er seinen Dreierpack perfekt und entschied die Partie im Alleingang. Während sich Schwarz-Weiß Alstaden mit nun 33 Punkten im Tabellenmittelfeld stabilisiert, bleibt die Lage für die GSG Duisburg mit 17 Punkten auf Rang 17 äußerst angespannt.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:00live
Spieltext SpVgg 06/95 - Rhen Hamborn

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:15live
Spieltext VfB Homberg II - SC Oberhaus.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
15:30live
Spieltext V. Buchholz - MH-Styrum

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30
Spieltext SuS 21 Oberh - Mülheimer SV

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:15
Spieltext Dinslaken 09 - Duisb. FV 08

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30
Spieltext FC Neuk.-Vlu - Asterlagen

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live
Spieltext VfL Repelen - Rheinland

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live
Spieltext DSV 1900 - Genc Osman

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz
So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen

29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08
So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen

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