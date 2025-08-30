Bonner SC knöpft dem 1. FC Bocholt einen Punkt ab

Gegen einen aufmüpfigen Aufsteiger reichte es für den 1. FC Bocholt nur zu einem Punkt. Ein Distanzschuss von Tobias Peitz sicherte dem Bonner SC in der Schlussphase schließlich einen Zähler.

In den Anfangsminuten gelang es keinem der Teams sich wesentliches Oberwasser zu erspielen. Lucas Cueto prüfte Bocholt-Keeper Lucas Fox mit einem ersten Abschluss (11.), auf der anderen Seite parierte Kevin Birk einen Distanzschuss von Jeff Mensah (22.). Viel mehr in Sachen Torgelegenheiten hatte der erste Durchgang schon nicht mehr zu bieten. Aus dem Gewusel verpasste Cuento noch die Führung (23.). Schließlich ging es mit einem torlosen Remis in die Pause - gleichzeitig auch ein Kompliment für den neuerdings von Björn Mehnert trainierten BSC.

Der zweite Durchgang begann direkt mit einem Ausrufezeichen. Nach Eckball von Nicolas Hirschberger stand Arnold Budimbu goldrichtig und vollendete zu seinem bereits vierten Saisontreffer (50.). Im Anschluss darauf wagten beide Seiten immer wieder schnelle Vorstöße in die gegnerische Gefahrenzone, doch sowohl Cedric Euschen auf Seiten der Bocholter (57.), als auch Serhat Koruk für den Aufsteiger (62.) wurden noch vor einem gefährlichen Abschluss gestellt. Auf fremden Geläuf konnte der FCB mit der Führung im Rücken weiterhin keine Kontrolle in die Partie bringen und ließ den BSC in der Schlussphase weiter Morgenluft schnuppern. Die Mühe der Hausherren wurden schlussendlich belohnt, als Tobias Peitz per Distanzschuss Keeper Fox überwand (83.). Eine Antwort war dem FCB schließlich nicht mehr vergönnt, der in seinen Aufstiegshoffnungen einen kleinen Dämpfer erleidet. Bonn gelingt wiederum ein Achtungserfolg, der sich im Tableau jedoch nur bedingt widerspiegelt.

Bonner SC – 1. FC Bocholt 1:1

Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita, Maximilian Pommer (72. Tobias Peitz), Felix Erken (81. Eray Isik), Marcel Damaschek, Jonas Berg (64. Robin Bird), Serhat Koruk (64. Yannik Schlößer), Lucas Cueto (72. Marzouk Kotya-Fofana) - Trainer: Sascha Glatzel

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler (67. Marvin Lorch), Jeff Mensah, Jonas Carls, Nicolas Hirschberger (67. Jan Holldack), Maximilian Adamski (54. Patrick Kurzen), Cedric Euschen, Stipe Batarilo (88. Kasper Harbering), Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Schiedsrichter: Laurent Willems - Zuschauer: 1577

Tore: 0:1 Arnold Budimbu (50.), 1:1 Tobias Peitz (82.)

