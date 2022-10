Bolzplatzmentalität fördern Der DFB-Stützpunkt Cham lädt zum Trainingsdialog

Am kommenden Montag steht der zweite DFB-Trainingsdialog an. Die Veranstaltung am 10. Oktober 2022 beginnt mit einem Praxisteil um 18.00 Uhr in jedem der 64 bayerischen DFB-Stützpunkte. Der DFB-Stützpunkt Cham veranstaltet diesen Trainerdialog am Sportgelände des 1.FC Katzbach (Fliederstraße 17, 93413 Cham).