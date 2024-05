5.DFB-Trainingsdialog des Stützpunkt Cham

Der Trainingsdialog des DFB-Stützpunktes Cham findet auf dem Vereinsgelände des SV Wilting statt. – Foto: DFB

Am 06. Mai 2024 startet der 5. DFB-Trainingsdialog mit dem Ziel, den inhaltlichen Austausch der DFB-Stützpunkte mit den Trainern, Trainerinnen und auch den Verantwortlichen in den Vereinen zu intensivieren. Der DFB-Stützpunkt Cham veranstaltet den 5. Trainingsdialog auf dem Vereinsgelände des SV Wilting (SV Wilting, Am Naßfeld 3, 93455 Traitsching). Alle interessierten Vereinstrainer*innen aus der Umgebung sind recht herzlich eingeladen.

Im Zentrum der Veranstaltung steht das Spielen auf mehreren Feldern und wie dies in die Vereinsarbeit und speziell in die Trainingsarbeit integriert werden kann. Am Ende der Einheit steht das Ziel: „Für alles gewappnet zu sein“. Die bayerischen Trainergemeinschaften (GFTs) unterstützen das gemeinsame Fachsimpeln über das Spielen auf mehreren Feldern, indem sie die Anrechnung von Fortbildungsstunden für Inhaber*innen einer Trainerlizenz (C/B) ermöglichen. Die Veranstaltung am 06. Mai 2024 beginnt mit einem Praxisteil um 18.00 Uhr. Im Rahmen einer Demotrainingseinheit mit den Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes Cham zeigen die Trainer Stefan Pongratz, Lukas Perlinger, Daniel Laubmeier und Michael Lamecker dabei Spielformen, die verschiedene Schwerpunkte und verschieden Felder aufgreifen. Im Mittelpunkt stehen Trainingsformen auf unterschiedlichen Feldern, die für den Trainingsalltag unerlässlich sind und einen Großteil an spezifischen Inhalten für die fußballerische Ausbildung aufgreifen. Teilnehmer*innen erhalten einen kostenlosen Zugang zur einer Online-Broschüre, in dem alle Trainingsformen sowie weitere interessante Aspekte für ein attraktives, spielorientiertes und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt sind.

Mehrere Felder mit unterschiedlichen Spieler*innenanzahlen bedeutet neue und variierende Spielsituationen für die Spieler und Spielerinnen abzubilden. Durch ein variables Planen kann es gelingen, flexibel auf kurzfristige Ausfälle zu reagieren. Durch mehrere Felder können alle Spieler*innen in jeder Situation am Spiel beteiligt sein. Niemand muss lange unbeteiligt auf den Ball warten. Alle spielen gleichzeitig, weil es keine Ersatzspieler*innen und längere Pausen gibt. So können alle Kinder mitspielen. Die bayerischen DFB-Stützpunktkoordinatoren laden die Jugendtrainerinnen und -trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer Ihres Vereins recht herzlich zu dieser kostenlosen Trainer*innenfortbildung ein. Selbstverständlich sind auch weitere Interessierte aus Ihrem Verein willkommen. Der DFB-Stützpunkt Cham freut sich auf Eure Teilnahme!