Bogen: Max Bachl-Staudinger neuer Trainer

Max Bachl-Staudinger ist im Verein ein altbekanntes Gesicht. Exakt vor zwei Jahren wechselte der ehemalige Junioren-Bundesligakicker des SSV Jahn Regensburg als spielender Co-Trainer zu den Rautenstädtern und hatte an der Seite von Headcoach Heribert Ketterl großen Anteil daran, dass der zwischenzeitlich kaum noch für mögliche Direkt-Klassenerhalt geschafft wurde. Nach nur einem halben Jahr verabschiedete sich Bachl-Staudinger, der in seiner aktiven Zeit unter anderem Profi bei Eintracht Trier und dem SSV Ulm war, allerdings aus familiären Gründen wieder und legte seither eine Pause vom Vereinsfußball ein. Ganz weg von seiner großen Leidenschaft war der neue TSV-Frontmann allerdings nie, denn er fungiert seit geraumer Zeit als Honorartrainer am DFB-Nachwuchsstützpunkt Straubing.







"Max darf getrost als Wunschkandidat bezeichnet werden. Aus vielerlei Hinsicht ist er für uns eine perfekte Lösung. Er kennt den Verein, den Großteil der Mannschaft und die Liga. Zudem ist er ein super Typ, der bei seinem ersten Engagement einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat. Hinzu kommt, dass seine fachliche Qualifikation top ist und er als langjähriger Profi-Fußballer auch viel Erfahrung mitbringt", lässt Bogens Sportlicher Leiter Mateo Jerkovic wissen. Sehr wichtig ist es dem Verein, eine Sache klarzustellen: "Mit der Arbeit von Michael Schuß waren wir extrem zufrieden. Er hat uns wieder auf Kurs gebracht und es ist ein großer Verdienst von ihm, dass wir mit einer richtig guten Ausgangsposition ins Frühjahr starten. Es war jedoch von vornherein abgesprochen, dass wir uns um einen neuen Trainer umsehen und er dann wieder ins zweite Glied zurückgehen wird."







Der neue Übungsleiter kann sich auf zwei junge Neuzugänge freuen. Von der U19 des ASV Cham wechselt Offensivmann Lukas Heilbrunner, der aus dem Bogener Nachbarort Hunderdorf stammt, zum TSV, der zudem die Rückkehr des ehemaligen JFG-Nachwuchsspielers Bastian Schmid vom A-Klassisten ESV Haselbach vermelden kann. "Das sind zwei junge Talente, die aus der unmittelbaren Umgebung kommen und den Konkurrenzkampf beleben sollen", erklärt Jerkovic, der nicht ausschließen möchte, dass der Klub nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden wird: "Durch den langfristigen Ausfall von Jonas Gmeinwieser halten wir Augen und Ohren offen, zumal auch nicht absehbar ist, wann Michael Faber nach seiner Meniskus-Operation wieder einsteigen kann."