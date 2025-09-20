Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Peter Gallmaier gibt nicht mehr länger die Richtung beim TSV Bogen vor – Foto: Charly Becherer
»Komme nicht mehr weiter«: Gallmaier erklärt beim TSV Bogen Rücktritt
Der 58-jährige Übungsleiter hat beim Landesligisten seinen Posten zur Verfügung gestellt
Lediglich acht Punkte aus den ersten 12 Partien und erst ein gewonnenes Match: Die Zwischenbilanz des TSV Bogen in der Landesliga Mitte liest sich nicht gut und der erst vor der Saison als Nachfolger von Heribert Ketterl installierte Peter Gallmaier hat nun seine persönlichen Konsequenzen. gezogen und unmittelbar nach der 1:2-Auswärtspleite beim TSV Bad Abbach aufgehört.
"Die Spiele gegen Etzenricht und in Bad Abbach waren richtig schlecht. In der Bundesliga würde man bei solchen Leistungen von Arbeitsverweigerung sprechen. Ich bin für den sportlichen Erfolg verantwortlich und bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mir eingestehen muss: Ich komme nicht mehr weiter. Nach dem Heimspiel am kommenden Samstag gegen Tabellenführer Landshut stehen enorm wichtige Partien gegen die beiden direkten Abstiegsmitkonkurrenten Teisbach und Roding sowie das personell stark angeschlagene Dingolfing auf dem Programm. In diesen drei Spielen müssen Punkte her, ansonsten sieht es zappenduster aus. Vielleicht kann ein neuer Trainer die Wende herbeiführen, ich würde es dem Verein und der Mannschaft wünschen. Die Verantwortlichen wollten mich noch überzeugen, weiterzumachen. Darin sehe ich aber keinen Sinn mehr. Ich bedanke mich beim TSV Bogen für eine kurze, aber intensive Zeit und wir gehen keineswegs im Bösen auseinander", lässt der ehrgeizige Übungsleiter verlauten.
Michael Schuß übernimmt bis auf Weiteres das Coaching beim Landesligisten – Foto: Mike Sigl
"Peter ist menschlich und fachlich ein Top-Trainer, den wir innerhalb von kürzester Zeit alle zum Schätzen gelernt haben. Wir wussten, dass es nach den schwerwiegenden Abgängen erneut gegen den Abstieg gehen wird und das hat sich bislang leider bewahrheitet. Dennoch wurde bei uns nicht ansatzweise der Coach in Frage gestellt. Leider ließ er sich von seiner Entscheidung nicht mehr abbringen und wir verlieren eine tolle Persönlichkeit, die bei uns immer gern gesehen sein wird", sagt Kerstin Mente, die beim TSV Bogen Vorstand Sport ist. Interimsmäßig übernimmt nun der bisherige Assistencoach Michael Schuß die Verantwortung. "Wir werden uns um einen neuen Trainer umsehen, das aber in aller Ruhe und Sorgfalt machen, denn wir wollen eine Lösung finden, die passt und möglichst langfristig ist", erklärt Mente, die sich auch bezüglich der sportlichen Ziele äußert: "Es geht für uns in den kommenden Wochen darum, den Anschluss zum rettenden Ufer nicht zu verlieren. An der Zielsetzung Klassenerhalt hat sich nichts geändert."