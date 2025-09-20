»Komme nicht mehr weiter«: Gallmaier erklärt beim TSV Bogen Rücktritt

Lediglich acht Punkte aus den ersten 12 Partien und erst ein gewonnenes Match: Die Zwischenbilanz des TSV Bogen in der Landesliga Mitte liest sich nicht gut und der erst vor der Saison als Nachfolger von Heribert Ketterl installierte Peter Gallmaier hat nun seine persönlichen Konsequenzen. gezogen und unmittelbar nach der 1:2-Auswärtspleite beim TSV Bad Abbach aufgehört.

"Die Spiele gegen Etzenricht und in Bad Abbach waren richtig schlecht. In der Bundesliga würde man bei solchen Leistungen von Arbeitsverweigerung sprechen. Ich bin für den sportlichen Erfolg verantwortlich und bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mir eingestehen muss: Ich komme nicht mehr weiter. Nach dem Heimspiel am kommenden Samstag gegen Tabellenführer Landshut stehen enorm wichtige Partien gegen die beiden direkten Abstiegsmitkonkurrenten Teisbach und Roding sowie das personell stark angeschlagene Dingolfing auf dem Programm. In diesen drei Spielen müssen Punkte her, ansonsten sieht es zappenduster aus. Vielleicht kann ein neuer Trainer die Wende herbeiführen, ich würde es dem Verein und der Mannschaft wünschen. Die Verantwortlichen wollten mich noch überzeugen, weiterzumachen. Darin sehe ich aber keinen Sinn mehr. Ich bedanke mich beim TSV Bogen für eine kurze, aber intensive Zeit und wir gehen keineswegs im Bösen auseinander", lässt der ehrgeizige Übungsleiter verlauten.







