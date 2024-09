❗️Böckinger DERBY in der ERBE-Arena❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr den Nachbarn TG Böckingen zum Böckinger Derby in der ERBE-Arena.

Nach 10 Jahren Abstinenz kehrte die TG Böckingen in der vergangenen Saison als Meister der Kreisliga A3 mit 68 Punkten aus 26 Spielen und einem Torverhältnis von 100:19 Toren verdientermaßen in die Bezirksliga zurück. Wir freuen uns wieder auf spannende Duelle wie in der vergangenen Saison im Pokalhalbfinale, als sich unser FCU knapp mit 1:0 durchsetzen konnte. Schon in diesem Spiel zeigte die TG, dass sie qualitativ in die Bezirksliga gehören. Der gute Saisonstart belegt dies, nach einem 1:0-Auswärtserfolg beim SC Amrichshausen zum Auftakt gab es am vergangenen Wochenende einen 3:0-Heimerfolg gegen die SG Stetten-Kleingartach, sodass die TG Böckingen derzeit einen hervorragenden dritten Tabellenplatz belegt. Mit Pascal Klier, Stefan Gündisch und Dramane Traore standen zuletzt gleich drei Ex-FCU-Spieler in der Startelf, die wir herzlich in der ERBE-Arena begrüßen.