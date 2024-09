„Bodenlos und enttäuscht“: FC Töging-Coach Leipholz geht nach Derby-Pleite auf sein Team los

Fridolfing – Bei 30 Grad Sonnenschein wollte der FC Töging die schwere Aufgabe beim TSV Fridolfing angehen und am besten drei Punkte mit an den Inn nehmen. Fridolfing begann sehr gut, bei Töging fehlte neben Alex Hofer auch verletzungsbedingt Julian Scherer im Aufgebot. Bereits nach vier Minuten ein langer Ball auf Alex Auer, der legt zurück auf Dominik Kühnhauser, Tögings Keeper Jonas Eschler kann parieren. Töging findet gar nicht ins Spiel.

Fridolfing hat das Spiel komplett übernommen, Töging findet gar nicht statt in dieser Partie, bestes Beispiel drei Minuten später, wieder wird Birner rund sechzehn Meter vorm Tor freigespielt und zielt aber drüber. In der 27. Minute wird David Prams steil geschickt in Richtung Gästetor, Eschler kommt raus, wird vom Prams umkurvt, dieser legt sich aber den Ball zu weit vor, sodass es Abstoß gibt. Und sechs Minuten später ist es erneut Prams der frei zum Abschluss kommt und erneut reagiert Eschler glänzend. Allein zwei Dinge sind hier ausschlaggebend dafür, dass es noch 0:0 steht zu diesem Zeitpunkt, Tögings Keeper Eschler und die schlechte Chancenverwertung der Heimelf.

Töging hatte bis hierhin keine einzige aussagekräftige Torchance, ein Schuss von Thomas Weichselgartner ging rund drei Meter neben den Kasten. Es ist nicht so, dass sich die Gäste nicht bemühen und versuchen sich Chancen zu erarbeiten, aber es passt überhaupt nichts zusammen bei den Innstädtern als wären sie mental nicht auf dem Platz an diesem Samstagmittag. Nach 40 Minuten durfte dann gejubelt werden, erneut ist es Prams der das ein um andere Mal auf Eschler zulaufen kann und diesmal bleibt er aber cool und schiebt ein zur längst überfälligen Führung für die Heimelf. So geht es auch in die Kabine, der FC Töging ist mit dem 0:1 auch gut bedient.

FC Töging geht im Inn/Salzach-Derby beim TSV Fridolfing unter

Töging versucht nach der Pause den Fuß in die Tür zu bekommen, wird aber rund acht Minuten nach Wiederanpfiff kalt erwischt, einen Freistoß von der rechten Seite tritt Dominik Oswald in Richtung Tor, wo der eingelaufene Christian Fuchs am höchsten steigt und zur 2:0 Führung einköpft. Töging versuchte mehr und hatte auch mehr und mehr das Spiel in die Hälfte der Fridolfinger verlagert aber die standen gut und lauerten auf Konter, Töging konnte nie die entscheidende Lücke finden.

In der 93. Minute wurde dann Levi Hufnagel auf die Reise geschickt, erneut wie soll’s anders sein, ins Eins-gegen-Eins mit Tögings Eschler, auch Hufnagel bleibt cool und stellt auf den verdienten 3:0 Endstand. Mit diesem 3:0 sind die Töginger aber noch gut bedient, so hätte das Ergebnis vor der Halbzeit auch schon aussehen können. Für Töging spitzt sich die Situation immer mehr zu, hat man jetzt doch nur aus acht Spielen acht Punkte geholt und rangiert auf Tabellenplatz acht, allerdings haben die meisten Mannschaften darunter noch mindestens ein Spiel in der Hinterhand, man muss also schauen wie sich die Tabelle einpendelt. Fridolfing feiert so den zweiten Saisonsieg und die rote Laterne wieder an den TSV Siegsdorf abgeben.

Die ernüchternde Bilanz von Tögings Trainer Markus Leipholz nach diesem Spiel: „Bodenlos! Ich bin heute von der kompletten Mannschaft enttäuscht! So ein Auftreten toleriere ich nicht. Es muss sich jetzt jeder selber an die eigene Nase fassen. Es geht nicht um meine Person, die des sportlichen Leiters oder Physios. Sondern nur um den FC Töging und die Fans, die bei 30 Grad die Reise auf sich nehmen und hier herfahren. Ich erwarte vollste Konzentration von JEDEM und nächste Woche eine ganz klare Leistungssteigerung der Mannschaft“ Harsche Worte nach einer harschen Niederlage. Für Töging geht’s nächste Woche zuhause weiter, dann ist der Tabellenzweite aus Miesbach zu Gast. (PM FC Töging)