Blöchl: »Wir haben die Kreisliga unterschätzt« Dem TV Freyung droht der direkte Durchmarsch in die Kreisklasse +++ Der Trainer spricht Klartext

Der TV Freyung zählt im Bayerischen Wald zu den großen Traditionsvereinen, der in seiner Glanzzeit sogar in der zweithöchsten Amateurklasse um Punkte und Tore kämpfen durfte. Von einer erfolgreichen Vergangenheit kann man sich jedoch bekanntlich nichts kaufen und die Gegenwart sieht so aus, dass den Kickern der Kreisstädter der Absturz in die Kreisklasse droht. Nach 15. Spieltagen belegen die Schützlinge um Urgestein Stephan Philipp den zwölften Tabellenplatz, der am Saisonende den direkten Abstieg zur Folge hätte. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt allerdings nur zwei Zähler.