Blieskastel holt den ersten Sieg SV Rohrbach: Regenschlacht auf dem Hartplatz geht an die Gäste

Im vorgezogenen Kellerduell der Verbandsliga Nordost standen sich am Freitagabend der SV Rohrbach und der bislang sieglose Tabellenletzte SC Blieskastel-Lautzkirchen gegenüber. Da in Rohrbach am Rasenplatz kein Flutlicht ist, musste die Begegnung genauso wie das Rohrbacher Heimspiel 48 Stunden zuvor auf dem Hartplatz ausgetragen werden. Am Mittwoch bezwang das Team aus dem St. Ingberter Stadtteil die SG Thalexweiler/Aschbach mit 2:1 (1:0), diesmal zogen die Grün-Weißen mit 0:2 (0:0) den Kürzeren. Auf dem nach heftigen Regenfällen mit zahlreichen Pfützen übersäten Hartplatz war kein geordnetes Spiel möglich. So konnte sich in der ersten Hälfte kein Team durchsetzen. Zum Ende der ersten Hälfte mussten die Gäste eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Maximilian Schaar hinnehmen. Er kam auch nicht mehr zurück, dafür fiel kurz nach der Einwechslung von Thorsten Schmidt in der 585 Minute der erste Gäste-Treffer, den Peter Pusse erzielte. . Bei Rohrbach machte sich immer mehr der Kräfteverschleiß bemerkbar, Blieskastel nutzte das in der 69. Minute, als Nico Bauer seinen ersten Saisontreffer erzielte. Auch eine zweite Zeitstrafe am Spielende für Luca Witti konnten die Platzherren nicht zum Torerfolg nutzen. "Wir haben am Ende das zweite Spiel in kurzer Zeit in den Knochen gespürt, da konnten wir nicht zulegen, das hat sich bemerkbar gemacht. Wir haben frühzeitig angezeigt, dass unser Platz zehn Tage wegen Bauarbeiten nicht genutzt werden kann, deshalb haben wir das Thalexweiler-Spiel vorgezogen. Dann kam Blieskastel mit der Bitte, freitags zu spielen, weil sie Kirmes haben, da haben wir zugestimmt. aber da wussten wir nicht, dass es ein so kräftezehrendes Spiel wird", sagte SVR-Trainer Alexander Ogorodnik nach dem Spiel. Sein Gegenüber, Spielertrainer Daniel Ruschmann meinte: "Wir wussten, dass sie das zweite Spiel haben, dass da die Kräfte leiden. Wir haben nicht auf einem Hartplatz trainiert, weil wir wusste, dass es über den Kampf und den Einsatzwillen geht. Wir haben zwei Zeitstrafen unbeschadet überstanden, das zeigt, mit welchem Einsatz wir spielten. Wir sind jetzt froh, endlich den ersten Sieg gelandet zu haben, wir standen ja mindestens drei Mal kurz davor". Rohrbach ist vorerst auf Rang elf zurückgefallen, kann aber bis Sonntag noch weitere drei Plätze einbüßen und bis auf Rang 14 zurückfallen. Blieskastel/Lautzlkirchen ist nun Vorletzter, muss aber das Ergebnis des Schlusslichts SVGG Hangard abwarten. Die Neunkircher empfangen am Sonntag den SV Hellas Bildstock. Der SC Blieskastel/Lautzkirchen empfängt in seinem nächsten Ligaspiel am Samstag, 22. Oktober um 15.30 Uhr den SV Schwarzenbach, Rohrbach tritt genau 24 Stunden später beim SV Hellas Bildstock an.