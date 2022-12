Bleibt Yilmaz bei Biebrich? Blitz-Zugang hat beim Verbandsligisten überzeugt, schielt aber nach höheren Aufgaben +++ Saridogan: "Hoffe, dass er bleibt"

Biebrich. Bleibt Mustafa Yilmaz oder wird es ein Kurzgastspiel, weil der Mittelfeld-Sechser auf ein höherklassiges Engagement schielt? „Er hat sich die Tür offen gehalten, vielleicht eins höher zu gehen. In diesem Fall würden wir ihm keine Steine in den Weg legen. Aber ich habe mit ihm gesprochen. Er ist nicht abgeneigt. Ich hoffe, dass er bleibt und gehe auch davon aus“, antwortet Chefcoach Nazir Saridogan vor dem Jahresfinale beim SV Zeilsheim (So., 15 Uhr).