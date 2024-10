Bleibt Langenbrücken weiterhin ungeschlagen?

Den 10. Spieltag eröffnen bereits am Samstag die beiden punktgleichen SpG Graben-Neudorf II (9ter, 8 Punkte) und FV Hambrücken II (10ter, 8). Am Sonntag empfängt der Klassenprimus Langenbrücken (23 Punkte) den auf Rang 4 zurückgefallenen FC Untergrombach II (19). Nach 6 Siegen am Stück ist der FC Huttenheim II wieder auf Platz 2 vorgeprescht (21). Er begrüßt am Sonntag die SpG Weiher/Zeutern II (11ter, 7). Der Dritte FV Wiesental II muss zum VfR Rheinsheim II (8ter, 13). Der TuS Mingolsheim II liegt auf Rang 5 (17) und reist zum Tabellenvorletzten Spvgg Oberhausen II (4). Besonders interessant ist auch die Begegnung FSV Büchenau (6ter, 16) gegen den FC Forst II (7ter, 14). Zudem kommt es zum Kellerduell VfR Kronau II (12ter, 7) gegen den Letzten TSV Rheinhausen II (4).

Für die SpG Graben-Neudorf II übernimmt diesmal Kapitän Florian Petermann die Rück- und Vorschau. Rückblickend berichtet er von einem harten erkämpften, aber aus Graben-Neudorfer Sicht auch verdienten 1:1-Remis beim favorisierten FC Forst II: „Am vergangenen Sonntag stand uns das erwartete schwere Spiel in Forst bevor. Zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und uns gegen das aggressive Anlaufen der Förster Mannschaft zu behaupten. Die Hausherren hatten zwar über die gesamten 90 Minuten mehr Ballbesitz, konnten dies aufgrund unserer guten kämpferischen Leistung und Disziplin sowie einer kompakten Verteidigung nur selten in klare Torchancen ummünzen, die dann von unserem Torhüter vereitelt wurden. Trotz der Förster Überlegenheit konnten wir immer wieder über Konter Nadelstiche setzen, allerdings fehlte uns im letzten Moment die nötige Konsequenz im 'letzten Pass' und beim Abschluss. So ging es nach einer intensiven ersten Halbzeit mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben. In der 78. Minute gelang Forst schließlich der Führungstreffer durch einen sehenswerten Freistoß nahe der Außenlinie. Doch anders als in den Vorwochen ließen wir die Köpfe nicht hängen und spielten weiterhin mutig nach vorne. Für diesen Einsatz wurden wir kurz vor dem Ende der Partie belohnt, als wir den Förster Torhüter doch noch überwinden konnten und den 1:1-Ausgleich erzielten. In der Nachspielzeit hatten wir sogar noch eine hundertprozentige Chance auf den Siegtreffer, ließen diese jedoch aus nächster Nähe ungenutzt. So nehmen wir einen hart erkämpften Punkt aus Forst mit. Mit der kämpferischen Einstellung unserer Mannschaft sind wir sehr zufrieden, und das Unentschieden war insgesamt leistungsgerecht." 4 Punkte holte Graben-Neudorf II aus den letzten beiden Spielen und damit genauso viele wie in 6 Begegnungen zuvor. Diesen leichten Aufwärtstrend will man nun mit 3 weiteren Zählern gegen den punktgleichen Tabellennachbarn Hambrücken II veredeln. Petermann zur Begegnung, die bereits am Samstag ausgetragen wird: „Am kommenden Samstag treffen wir auf den FV Hambrücken II. Unser Ziel für die letzten vier Vorrundenspiele ist es, den einstelligen Tabellenplatz zu behaupten. Beide Mannschaften haben in der Hinrunde wichtige Punkte liegengelassen, daher erwarten wir ein schweres und umkämpftes Spiel. Für uns gilt es, den Aufwärtstrend der letzten beiden Partien zu bestätigen und erneut eine kämpferische Leistung zu zeigen, damit die drei Punkte am Ende in Neudorf bleiben." Nach 6 Niederlagen in Folge und einem mäßigen Unentschieden vergangenen Sonntag gegen Oberhausen II, galt der FV Hambrücken II beim Nachholspiel in Rheinsheim als Außenseiter. Spielertrainer Christian Klink hatte sich jedoch bereits in seiner Vorschau unverdrossen optimistisch gezeigt und wurde darin auch bestätigt, wenngleich er von einem harten Stück Arbeit berichtet: „Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten mehr Spielanteile, auch den nötigen Zug nach vorne und konnten durch einen schönen Schuss in Führung gehen. Wir haben auch weiterhin Druck gemacht, mussten aber auch immer wieder gefährliche Angriffe durch Patrick Graf entschärfen. Durch einen Eckball, der dann als Eigentor endete, konnten wir mit 2:0 in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit kam Rheinsheim mit mehr Kraft aus der Kabine, unser Torhüter war aber an diesem Tag unschlagbar, zudem hatte Patrick Graf Gott sei Dank einen schlechten Tag. Weiterhin muss ich anmerken, dass wir dann zu hektisch waren und uns selbst verunsichert haben. Wir hatten aber auch die Chance auf das 3:0, die wir vergeblich nicht gemacht haben. Letztlich kann ich zufrieden sein mit dem Spiel und mit den drei Punkten." Durchatmen bei den auf den 10. Tabellenplatz vorgerückten Hambrückenern, die nun zur ebenfalls 8 Punkte aufweisenden SpG Graben-Neudorf fahren. Klink: „Jetzt geht es bereits am Samstag nach Neudorf, da müssen wir wieder an die Leistung vom Mittwoch anknüpfen und alles geben, um als Sieger vom Platz zu gehen. Ich denke, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir uns gefunden haben und stabiler stehen wie in den letzten Wochen." Prognose: Auch wenn Hambrücken II unter der Woche überraschend 3 Punkte in Rheinsheim holte, wetten wir eher auf Graben-Neudorf II. Begründungen u.a. Heimvorteil und längere Pause.

So., 27.10.2024, 13:00 Uhr VfR Kronau VfR Kronau II TSV Rheinhausen Rheinhausen II 13:00 PUSH

Ein ersatzgeschwächter VfR Kronau II drehte bei der SpG Weiher/Zeutern II einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 3:1-Sieg um. In Vertretung des krankheitsbedingt ausgefallenen Spielertrainers Jens Pleger blickt Co-Spielertrainer Daniel Vetter auf den 2. Saisonsieg zurück: „Leider mussten wir zur Partie in Weiher personell sehr ersatzgeschwächt antreten. Die erste Halbzeit war insgesamt sehr ausgeglichen. Man muss aber sagen, dass wir nur selten Druck beim gegnerischen Ballbesitz ausüben konnten. Weiher/Zeutern II ging dann durch einen einen Fallrückzieher in Führung. Wir kamen sehr gut aus der Pause und haben dem Gegner keinen Platz mehr gelassen. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet und somit war der 1:3-Sieg am Ende auch verdient. Ich will besonders auch die Schiedsrichterleistung loben. Dieser führte die Partie immer souverän, kommunikativ und deeskalierend." Kronau II bietet sich nun die Chance, sich zuhause mit einem weiteren Dreier gegen Schlusslicht Rheinhausen II abzusetzen. Vetter gibt die Parole vor: „Im Spiel gegen Rheinhausen II wollen wir wieder die Leistung der zweiten Halbzeit vom letzten Spiel abrufen. Wir wollen auf jeden Fall die zweiten drei Punkte in Folge holen." Der Spielertrainer des TSV Rheinhausen II, Robin Köhler, analysiert gewohnt ehrlich und auch kritisch die Leistung seiner Mannschaft beim 0:6 in Büchenau und hat am Ende auch noch Lob für den Gegner übrig: „Mir fällt es immer noch schwer, die richtigen Worte für das Spiel gegen Büchenau zu finden. Erneut lagen wir sehr früh mit 0:2 hinten. Während das erste Gegentor super herausgespielt war, kassieren wir erneut nach einem Standard das 0:2. Die letzten 25 Minuten der ersten Halbzeit waren dann sehr ansprechend, wo uns mit etwas mehr Spielglück auch der Anschlusstreffer hätte gelingen können. Nachdem ich dann bereits zur zweiten Halbzeit meinen Kapitän verletzungsbedingt auswechseln musste, war es für meine Mannschaft, die ich ohnehin schon auf fünf Positionen umstellen musste, sehr schwierig, zurückzukommen. Dennoch darf es nicht passieren, dass wir wieder so einbrechen. Da muss ich mir selbst schon auch meine Gedanken machen. Nichts desto trotz muss ich auch sagen, dass Büchenau so ziemlich das Beste war, was ich in dieser Saison gesehen habe." Rheinhausen II ist damit wieder am Tabellenende angelangt. Köhler will die Rote Laterne schnell wieder weiterreichen und fordert beim 3 Zähler mehr aufweisenden VfR Kronau II eine Reaktion und möglichst Punkte: „Nun wartet auf uns wieder ein Gegner, der sich tabellarisch auf Augenhöhe befindet. Ich weiß, dass meine Mannschaft nicht aufgibt und weiter an sich glaubt. Es bleibt abzuwarten, ob einer der angeschlagenen Spieler rechtzeitig wieder fit wird. So oder so wird es aber keine Ausreden geben. Wir müssen in Kronau etwas holen. Dafür braucht es harte Arbeit, um ein Erfolgserlebnis zu erzielen und das Spielglück wieder auf unsere Seite zu ziehen." Prognose: Kronau II kommt mit Rückenwind durch den 2. Saisonsieg, Rheinhausen trägt die Bürde von zuletzt wieder 3 Niederlagen. Damit eine klare Sache für Kronau? Wir glauben nicht und trauen Rheinhausen zumindest einen Punkt zu.

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr FSV Büchenau FSV Büchenau FC Germania Forst FC Forst II 15:00 PUSH

Absolut zufrieden zeigte sich Büchenaus Spielertrainer Marcel Fretz mit dem ungefährdeten 6:0-Erfolg seines FSV bei Rheinhausen II: „Am letzten Sonntag waren wir zu Gast in Rheinhausen. Von Anfang an übernahmen wir die Kontrolle im Spiel und haben früh verdient mit 2:0 geführt. In der zweiten Halbzeit das gleiche Spiel, wir haben hinten nichts anbrennen lassen und vorne die Tore gemacht. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft! Genauso müssen wir weiter machen!" Am Sonntag wird der FSV die Gäste vom FC Forst II begrüßen. Das Duell der Tabellennachbarn ist für Fretz ein ganz Besonderes: „Jetzt am Sonntag ist der FC Forst II zu Gast bei uns. Für mich persönlich ist dies ein ganz besonderes Spiel, da ich zum ersten Mal gegen meinen Heimatverein spielen werde, wo ich noch sehr viele Freunde habe und dazu mit Brian Gerber ein langjähriger Mitspieler an der Seitenlinie steht. Auch wenn sie in der Tabelle dort stehen, wo sie, so glaube ich, keiner gesehen hätte, dürfen wir die Förster nicht unterschätzen, da sie in den letzten Jahren immer oben mitgespielt haben. Wenn wir aber wieder von Anfang da sind und konzentriert unseren Fußball spielen, dann bin ich mir sicher, dass wir die drei Punkte in Büchenau behalten werden und damit weiterhin den Anschluss nach oben haben. Ich freue mich auf ein faires und schönes Spiel." Beim 1:1 des FC Forst gegen Graben-Neudorf II fielen die Tore erst in der Schlussviertelstunde. Auf die Förster Führung (78.) hatte dabei Graben-Neudorf noch eine Antwort parat (85.). FCF-Coach Brian Gerber versucht die Geschehnisse einzuordnen und äußert sich dabei auch sehr selbstkritisch: „Im Heimspiel erkämpften wir uns ein 1:1-Unentschieden, das nach einer intensiven Partie am Ende durchaus gerecht war. Die erste Halbzeit verlief größtenteils unspektakulär. Zwar konnten wir den Ball gut in unserer letzten Reihe hin- und herschieben, aber viel mehr gelang uns leider nicht. Zudem hatten wir zwei riesige Chancen, die wir jedoch nicht im Tor unterbringen konnten. Nach der Pause kamen wir dann etwas glücklich zum Führungstreffer. Ein gut getretener Freistoß und eine Kopfballverlängerung führten zum 1:0 für uns. Danach galt es, diesen Vorsprung irgendwie über die Zeit zu retten. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und setzten uns mit ihrem klaren Ziel, den Ausgleich zu erzielen, immer stärker unter Druck. Nach einigen schönen Doppelpässen in und um unseren Strafraum herum, gelang ihnen dann auch der verdiente Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase mussten wir sogar noch froh sein, dass die Gäste in der letzten Minute nicht auch noch das 1:2 erzielten, da sie uns noch einmal ordentlich in Bedrängnis gebracht haben. Rückblickend war das Unentschieden verdient. Unser Spiel wirkte oft ideenlos und die Gäste hatten es daher leicht, uns zu verteidigen. Zudem trafen wir, vor allem in der Offensive, häufig die falschen Entscheidungen. Ich gebe mir auch eine Teilschuld an diesem Ergebnis. Kurz vor Schluss wechselte ich unnötigerweise auf ein Dreier-Mittelfeld, obwohl wir bis dahin in unserem gewohnten System gut verteidigt hatten." Gerber zeigt absolute Größe und entschuldigt sich zudem für das "Nachspiel": „Leider kam es nach dem Spiel noch zu unschönen Szenen, bei denen ich involviert war. Mein Verhalten war nicht vorbildlich, da es laut wurde und ich die Situation durch Provokationen weiter angeheizt habe. Für mein Verhalten möchte ich mich bei meinem Team sowie den gegnerischen Spielern und Trainern entschuldigen, die meine Seite zwar verstanden haben, aber dennoch solch ein Verhalten nicht verdient hatten. Manchmal muss man einfach genauer zuhören und nicht alles missverstehen. Beim nächsten Mal werde ich mich klarer ausdrücken, um Missverständnisse zu vermeiden." Ebenso wie sein Gegenüber Fretz freut sich auch Gerber auf das nun Aufeinandertreffen mit den einen Platz und 2 Punkte besser dastehenden Büchenauern, die er als favorisiert erachtet: „Nun richten wir unseren Blick auf das kommende Spiel gegen Büchenau. Dies wird keine leichte Aufgabe, da Büchenau eine starke Truppe hat, die allerdings hinter ihren Erwartungen zurückliegt. Trotzdem sehe ich sie als Favoriten. Sie haben eine gut besetzte Mannschaft und in dieser Saison weitaus mehr Tore als wir erzielt. Wenn wir unsere Fehler abstellen und mutiger sowie kreativer nach vorne spielen, können wir am kommenden Sonntag ein spannendes Spiel erwarten. Wir werden uns gut vorbereiten und freuen uns auf das Duell!" Prognose: Beide erachten den Gegner als stärker, als dieser bisher performt hat. Darin liegt sicherlich viel Wahres. FuPa tippt auf ein Unentschieden, kann sich aber auch gut einen FSV-Heimsieg vorstellen, gerade für den Fall, dass Ex-Profi Konrad wieder zur Verfügung stehen sollte.

So., 27.10.2024, 13:00 Uhr SpVgg Oberhausen Oberhausen II TuS Mingolsheim Mingolsheim II 13:00 PUSH

Dominik Gilliar, Spielertrainer der Spvgg Oberhausen II, trauert etwas der vergebenen Chance auf den 2. Saisonsieg nach. Bei Hambrücken II musste man am Sonntag erst in der 86. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand und danach auch noch eine Gelb-Rote Karte hinnehmen. Der Spielertrainer: „Das Spiel in Hambrücken verlief genauso, wie ich es erwartet hatte. Das hat uns sehr geholfen, da wir damit die richtigen Vorbereitungen getroffen hatten. Wir konnten immer wieder durch einzelne Nadelstiche vor das Tor kommen. Hambrücken entwickelte zwar mehr Druck aufs Tor, mit einzelnen Chancen, die aber nicht wirklich gefährlich waren, zumindest in Halbzeit Eins nicht. Nach der Pause konnten wir durch einen hervorragenden Pass in die Spitze mit einem glücklichen Tor in Führung gehen. Danach kam Hambrücken immer stärker auf unser Tor zu, wir konnten aber vieles verteidigen. Leider nicht alles und so mussten wir kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Wir hatten dann noch zwei, drei Chancen in der 90. Minute, die wir aber nicht gut ausgespielt haben, sonst wären wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen." Mit Mingolsheim II kommt nun ein Gegner mit anderer Qualität auf die Oberhausener zu. Gilliar will mit seinem Team dennoch gegen den TuS etwas reißen: „Uns erwartet am Sonntag mit Mingolsheim ein harter Brocken, der sich wie jedes Jahr im oberen Tabellenmittelfeld bewegt. Wir müssen den Schwung von den letzten zwei Spielen mitnehmen und uns nochmals steigern, damit wir mithalten können. Wir werden uns in jeden Zweikampf reinwerfen und bis zum Schluss alles geben. Wir wollen die drei Punkte und werden diese nicht einfach herschenken. Dann ist auch hier etwas möglich, da wir auch noch zuhause spielen. Ich werde meine Jungs gut einstellen. Ich freue mich auf ein schönes Spiel gegen Mingolsheim!" Der TuS Mingolsheim hatte gegen ersatzgeschwächte Gäste aus Rheinsheim nur anfangs etwas Probleme, früh geriet man in Rückstand. Letztendlich landete man aber dann doch mit einem ungefährdeten 4:1 den im 5. Spiel hintereinander 4. Sieg. TuS-Trainer Pero Jurisic dazu: „Im Heimspiel gegen Rheinsheim mussten wir sehr früh ein abgezocktes Tor von Patrick Graf hinnehmen. Sehr ärgerlich, weil wir genau darüber in der Kabine gesprochen hatten. Wir hatten danach zwar eine sehr gute Spielkontrolle, kamen aber nicht gefährlich in den Sechzehner. Einen Freistoß und Torschuss konnte der Gästekeeper sehr gut parieren. Gegen den Hammer in den Winkel von Aaron Schwarz konnte er aber nichts ausrichten. Das hat meine Mannschaft beflügelt, wir haben den Druck erhöht und schossen noch vor der Halbzeitpause das 2:1. Damit war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Die stark ersatzgeschwächten Gäste konnten das Tempo nicht mehr mitgehen und so kamen wir zwangsläufig zu Chancen. Ein verdienter Sieg!" Mingolsheim lauert hinter den Top 4 und Jurisic nimmt für das Gastspiel beim Tabellenvorletzten Oberhausen die Favoritenrolle auch an, warnt aber zugleich: „Gegen Oberhausen sind wir Favorit. Das hat aber nichts zu bedeuten. Im Gegenteil: Wenn wir nur fünf Prozent nachlassen, geht das nach hinten los. Wir werden das Spiel daher mit dem entsprechenden Respekt angehen." Prognose: Mingolsheim II hat einen guten Lauf und geht favorisiert in die Begegnung. Ein Spaziergang wird es für den TuS ganz bestimmt nicht werden, die 3 Punkte sollten aber schon an Mingolsheim gehen.

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr VfR Rheinsheim Rheinsheim FV 1912 Wiesental FV Wiesental II 15:00 PUSH

Die 0:2-Heimniederlage des VfR Rheinsheim am Mittwochabend gegen zuvor sehr strauchelnde Hambrückener kam überraschend und war laut VfR-Coach Marcel Gentner auch noch komplett unnötig: „Eine sehr unnötige Niederlage gegen Hambrücken, meiner Meinung nach. Wir waren über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft und vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir richtig Druck auf das Tor von Hambrücken ausgeübt. Aber ein Sonntagsschuss und ein Eigentor reichten Hambrücken zu einem meiner Meinung nach glücklichem Sieg. Wir hatten an diesem Tag auch absolut kein Abschlussglück. Total unnötige Niederlage!“ Besonders schwer, stehen den Rheinsheimern mit nun hintereinander den Topgegnern Wiesental II, Langenbrücken und Untergrombach richtig harte Brocken ins Haus. Gentner richtet seinen Blick zunächst auf das Gastspiel der Zwölfer: „Trotz allem geht es weiter am Sonntag gegen den FV Wiesental. Eine denkbar schwere Aufgabe, wo die Favoritenrolle klar verteilt sein wird. Der Zwölfer stellt dieses Jahr ein starkes Team. Trotz allem werden wir alles versuchen, um am Ende mit etwas Zählbarem aus der Begegnung zu gehen.“ Spektakel mit 8 Toren gab's im Wiesentaler Heimspiel gegen Klassenprimus Langenbrücken. Noch vor der Pause holten die Zwölfer einen 2-Torerückstand auf und gingen danach zweimal in Führung. Langenbrücken glich kurz vor dem Ende noch aus. Sebastian Lehn vom FV Wiesental II war selbst verhindert und verfolgte das Spiel gespannt im Liveticker. Seine Worte „Das war schon nervenaufreibend genug." bringen es gut auf den Punkt. Lehn gibt wieder, was Interimscoach Tino Heiler an ihn weitergegeben hat: „Wir sind ganz gut reingekommen und hatten auch Chancen zur Führung. Dennoch lagen wir nach einer halben Stunde mit 0:2 zurück. Mit guter Moral erkämpften wir uns aber ein 2:2 zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch mit dem bekannten Endergebnis. Aufgrund des 0:2-Rückstandes und insgesamt drei Aluminiumtreffern von Langenbrücken kann man von einem gewonnenen Punkt sprechen. In Anbetracht eines verschossenen Elfers und einer zweimaligen Führung in den letzten 20 Minuten aber auch von zwei verlorenen Punkten. Alles in allem, geht das Unentschieden also wohl in Ordnung. Ich selbst bin stolz, dass wir gegen die Großen der Liga mithalten können. Dies gibt Hoffnung für die nächsten Wochen." Nach zuvor 2 knappen Niederlagen gegen Spitzenteams hat man nun also ausgerechnet gegen Tabellenführer Langenbrücken wieder gepunktet. Muss nun auch wieder ein Sieg her? Lehn äußert sich vor dem Gastspiel in Rheinsheim eher defensiv: „Die Wochen der schweren Spiele gehen weiter für uns, nun in Rheinsheim. Dort erwartet uns die nächste Erste Mannschaft, die immer in der Lage sein wird, gegen jeden zu punkten. Unser letzter Sieg liegt jetzt auch schon etwas zurück, weshalb ich vorsichtig wäre, hier überhaupt jemanden als favorisiert anzusehen. Wir werden alles geben und werden an die Leistung gegen Langenbrücken anknüpfen müssen, dann hoffen wir, etwas Zählbares aus Rheinsheim mitnehmen zu können." Prognose: Rheinsheim hat bisher nur gegen eher unten angesiedelte Mannschaften gewinnen können, wobei man an diesem Mittwoch sogar gegen Hambrücken II den Kürzeren zog. Nun kommt mit Wiesental der nächste "Große". Die Gäste sind zwar ihrerseits seit 3 Spielen sieglos, wir tippen aber dennoch auf einen Auswärtssieg.

Der FC Huttenheim landete mit 4:1 einen in dieser Höhe nicht unbedingt erwartbaren 4:1-Erfolg im Spitzenspiel bei Untergrombach II. Bei näherer Betrachtung war es dann auch in Untergrombach ein hartes Stück Arbeit, stand es doch eine Viertelstunde vor dem Ende noch 1:1. Spätestens dann drehten die Huttenheimer aber auf. FCH-Sportvorstand Levent Özcelik war am Ende absolut zufrieden: „In Untergrombach waren wir sofort hellwach und haben zielstrebig nach vorne gespielt, wobei wir in der Defensive gut gestanden sind und übers Mittelfeld schön nach vorne kombiniert haben. Lediglich unsere Chancenverwertung war nicht optimal. So kam es für Untergrombach II bitter, wie es kommen musste: Mittelfeldakteur Ömer Akin ließ sich von der gegnerischen Abwehr nach deren Einladung nicht zweimal bitten und brachte uns mit 1:0 in Führung, was auch der Halbzeitstand war. In der zweiten Halbzeit begannen wir erneut gut, jedoch konnte Untergrombach II zum 1:1 ausgleichen. Unbeeindruckt dessen spielte unsere Mannschaft weiter nach vorne und belohnte sich mit der 2:1-Führung durch Torgarant Levin Klein. Unsere Defensive unter Abwehrchef und Captain Louis Wolf ließ nichts mehr zu und hielt unserer Offensive den Rücken frei. Unserem Edeltechniker Rouven Dittes gelang dann das 3:1 und unser 'Phänomen' Julian Schneider erhöhte kurz vor Schluss nach seiner Wiedereinwechslung quasi als Joker zum 4:1-Endstand. Es hat an diesem Tag viel Freude bereitet, unserer Mannschaft zuzuschauen. Im Allgemeinen war es auch von beiden Mannschaften und Trainern eine absolut faire Partie. Erfreulich war auch das gelungene Torwartdebüt von Aaron Kerner, der nach längerer Zeit endlich wieder bei uns spielt und seinem Team einen guten Rückhalt geboten hat. Insgesamt war es natürlich ein sehr wichtiger Sieg für uns, der so denke ich, so auch in Ordnung geht." Es war für Huttenheim nicht nur ein wichtiger Sieg, sondern auch ein großer Schritt zurück in die absolute Spitzengruppe. Von den ersten Vier gewann nur der FCH, der damit auf Platz 2 sprang und nur noch 2 Zähler hinter Langenbrücken liegt. An zuletzt 6 Siege in Folge soll sich nun gegen Weiher/Zeutern II der nächste anschließen. Özcelik: „Am Sonntag empfangen wir nun die SpG Weiher/Zeutern II in unserem Molzaustadion. Für diese Begegnung wird unser Team von Coach Çakmak vorbereitet. Jegliche Form von Überheblichkeit ist bei uns fehl am Platz. Auch gegen den VfR Kronau II hatten wir uns schwergetan, obwohl wir favorisiert waren. Also bleiben wir komplett auf dem Boden und legen am besten mit der gleichen Leistung wie in Untergrombach vor eigenem Publikum nach. Auch Gästecoach Kiwus wird uns mit seiner Mannschaft alles abverlangen. Daher müssen wir wieder über den Kampf ins Spiel finden und hochkonzentriert sowie topfit auf dem Platz sein. Keine Mannschaft bekommt von einer anderen irgendetwas geschenkt." Das Statement von Trainer Rafael Kiwus zur 1:3-Heimniederlage gegen den VfR Kronau II ging bereits am späten Sonntagnachmittag ein. Er musste damit sicherlich auch seinen Ärger über verlorene Punkte Luft verschaffen: „Die erste Hälfte ging absolut in Ordnung von meinen Jungs, auch wenn längst nicht alles gut war. Die zweite Hälfte war dann allerdings unterirdisch. Kollektive Passivität in meiner Mannschaft war der Hauptgrund, weshalb die Gäste die Partie zu ihren Gunsten wenden konnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Basics zu beherzigen, brauchen wir über andere Dinge erst gar nicht zu diskutieren. Meinen Glückwunsch an den VfR, der mit einem Rumpfkader angetreten ist und meiner Truppe eine verdiente Niederlage beigebracht hat. Sehr enttäuschend das Ganze von meiner Mannschaft und unbegreiflich, man hätte zumindest fürs erste einmal etwas Luft nach unten gehabt." Bei den wiedererstarkten Huttenheimern wird es für Weiher/Zeutern nun ganz schwer. Kiwus ist sauer und erwartet eine Reaktion seiner Elf auf die schlechte Leistung gegen Kronau II: „In Huttenheim hängen die Trauben deutlich höher. Mit der Einstellung in der zweiten Halbzeit vom vergangenen Sonntag, wird es ein böses Erwachen geben. Es liegt an der Mannschaft, wie sie sich verkaufen wird." Prognose: Bringt die Weiher/Zeuterner Elf das gleiche Engagement aufs Feld, wie es Trainer Kiwus vorgibt, dann kann man ein gutes Ergebnis erreichen, zu Punkten wird es aber dennoch nicht reichen. Huttenheim lässt sich jetzt, nachdem man oben angedockt ist, nicht die Butter vom Brot nehmen.