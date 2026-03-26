Bleiben Sterkrade, Buschhausen und Welheim ganz oben dran?

– Foto: Michael Werner

Nur minimale Fortschritte konnte der 1. FC Hirschkamp mit Blick auf das Verfolgerfeld machen. Mit dem FC Welheim hängt ein Kontrahent dem Primus weiter dicht im Nacken. Dicht dahinter folgen auch schon der SC Buschhausen und die Spvgg Sterkrade-Nord II. Bleibt es weiterhin beim engen Gedränge oder kann sich das Spitzenquartett kurz vor der heißen Phase auch etwas auseinanderziehen? Nach dem Remis im Spitzenspiel gegen Buschhausen sollte Hirschkamp in jedem Fall daran gehalten sein, wieder in die Siegerspur zu kommen. Mit dem TSV Safakspor wartet ein Kontrahent, der durchaus in der Lage erscheint auch eines der absoluten Top-Teams zu ärgern. Noch etwas komplizierter erscheint die Herausforderung für die Welheimer, die es mit dem Fünftplatzierten VfR 08 Oberhausen zu tun bekommen. Dahinter hat Buschhausen die Pflichtaufgabe gegen Kellerkind TB Oberhausen vor sich, Sterkrade-Nord muss sich gegen Welheims Zweitvertretung behaupten. Dazu steht für den FC Sterkrade 72 das Trainerdebüt von Reiner Weichert an. Der Nachfolger von Alexander Forger bekommt es in seinem ersten Spiel mit der DJK Arminia Klosterhardt II zu tun.