 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Bleiben Sterkrade, Buschhausen und Welheim ganz oben dran?

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Die gute Ausgangslage des 1. FC Hirschkampf könnte sich nach dem 25. Spieltag noch einmal verbessern, da mit dem FC Welheim der derzeit hartnäckigste Verfolger eine undankbare Aufgabe vor sich hat.

von Markus Becker · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Werner

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Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Nur minimale Fortschritte konnte der 1. FC Hirschkamp mit Blick auf das Verfolgerfeld machen. Mit dem FC Welheim hängt ein Kontrahent dem Primus weiter dicht im Nacken. Dicht dahinter folgen auch schon der SC Buschhausen und die Spvgg Sterkrade-Nord II. Bleibt es weiterhin beim engen Gedränge oder kann sich das Spitzenquartett kurz vor der heißen Phase auch etwas auseinanderziehen? Nach dem Remis im Spitzenspiel gegen Buschhausen sollte Hirschkamp in jedem Fall daran gehalten sein, wieder in die Siegerspur zu kommen. Mit dem TSV Safakspor wartet ein Kontrahent, der durchaus in der Lage erscheint auch eines der absoluten Top-Teams zu ärgern. Noch etwas komplizierter erscheint die Herausforderung für die Welheimer, die es mit dem Fünftplatzierten VfR 08 Oberhausen zu tun bekommen. Dahinter hat Buschhausen die Pflichtaufgabe gegen Kellerkind TB Oberhausen vor sich, Sterkrade-Nord muss sich gegen Welheims Zweitvertretung behaupten. Dazu steht für den FC Sterkrade 72 das Trainerdebüt von Reiner Weichert an. Der Nachfolger von Alexander Forger bekommt es in seinem ersten Spiel mit der DJK Arminia Klosterhardt II zu tun.

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So läuft der 25. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:15

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
13:00

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:15

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:15

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:00live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag
31.03.26 SC Buschhausen 1912 - TB Oberhausen 1889
01.04.26 DJK Arminia Klosterhardt II - FC Welheim II
02.04.26 SC Buschhausen 1912 II - FC Sterkrade 72
02.04.26 TSV Safakspor Oberhausen - BV Osterfeld 1919
02.04.26 FC Welheim - SV Sarajevo Oberhausen
02.04.26 Glück-Auf Sterkrade - VfR 08 Oberhausen
02.04.26 SV Adler Osterfeld - VfR 08 Oberhausen II
02.04.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - Spvgg Sterkrade-Nord II

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