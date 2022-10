BLEIB FAIR-Jahressieger kommt aus Bieringen! Tobias Sitzler schützt Gegenspieler

Tobias Sitzler vom DJK-TSV Bieringen ist BLEIB FAIR-Jahressieger der Saison 2021/22! Der Bieringer überzeugte die Jury mit seiner Fairplay-Aktion im hitzigen Spiel gegen den FC Phoenix Nagelsberg. Am Freitag zeichneten der wfv und Partner smart den 23-Jährigen im Rahmen einer Ehrungsveranstaltungen mit den BLEB FAIR-Monatssiegern der vergangenen Saison aus.

Als der Tag für die BLEIB FAIR-Monatssieger um 11.00 Uhr mit einem Frühstück begann, ahnte Tobias Sitzler noch nichts von seiner Wahl zum Jahressieger. Entspannt ging es in Elektro-Fahrzeugen durch die Weinberge im Stuttgarter Umland, zurück in der Mercedes-Benz-Niederlassung in Bad Cannstatt folgten Kaffee und Kuchen. Erst als Verbands-Ehrenamtschef Giuseppe Palilla zur Verkündung des Jahressiegers kam, stieg die Spannung spürbar.

Weit über 100 Fairplay-Meldungen gingen in der vergangenen Saison insgesamt beim wfv ein, leitete Palilla ein. Jeweils die drei besten Aktionen eines Monats kämpften in einem Online-Voting um den Monatssieg. Die Jury hatte die Qual der Wahl, unter den sechs Monatssiegern kristallisierte sich schließlich der junge Bieringer als Jahressieger heraus. Als Palilla die Katze aus dem Sack ließ, war der Gewinner erstmal sprachlos. „Ich bin wirklich überwältigt, damit habe ich nicht gerechnet“, meinte er wenig später. In der WhatsApp-Gruppe der Bieringer trudelten bereits die ersten Glückwünsche ein – Mitspieler Felix, der seinen Kumpel begleitete, hatte die frohe Botschaft längst verbreitet.

Kühler Kopf trotz hitziger Partie

Was war passiert? Im Duell DJK-TSV Bieringen gegen den FC Phoenix 2002 Nagelsberg (Kreisliga A, Hohenlohe) kommt es in der 65. Spielminute beim Stand von 1:2 zu einem harten Zweikampf nahe der Außenlinie. Der bereits mit Gelb verwarnte Phoenix-Spieler bleibt liegen und es kommt zu einem Wortgefecht zwischen beiden Seiten. Der Unparteiische meint, eine Beleidigung vernommen zu haben und ist im Begriff, dem Gäste-Akteur die Ampelkarte zu zeigen, woraufhin sich Tobias Sitzler einmischt und den Beschuldigten in Schutz nimmt. Der Referee verzichtet auf den Platzverweis, das Spiel wird fortgesetzt.