Bleckenstedt angelt sich Junioren-Bundesligaspieler

Hoßbach startete im NLZ des VfL Wolfsburg. 2019 ging der 1.80m-Mann dann von den Wölfen in das NLZ von Eintracht Braunschweig. Mit der Eintracht stieg der 19-Jährige 2023 in die U19-Bundesliga auf, in der Hoßbach auch vergangene Saison dann aktiv war.

20 Mal stand der Linksaußen in der höchsten Junioren-Spielklasse auf dem Platz, wovon Hoßbach zwölf Mal in der Startaufstellung war. Auch die ersten Einsätze im Herrenfussball sammelte der Neuzugang bereits in der vergangenen Saison für die U23 der Braunschweiger Eintracht.