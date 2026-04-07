Blau-Weiß Mintard holt sieben Spieler, darunter ein Torjäger Blau-Weiß Mintard gibt Zugänge für die neue Saison bekannt: Einmal wird der Landesliga-Klub bei Ratingen 04/19 fündig und jeweils zweimal beim FC Neukirchen-Vluyn und SuS Haarzopf in der Bezirksliga. Zudem kommen Spieler von Croatia Mülheim und aus Hannover. von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Viele Zugänge für Mintard. – Foto: Markus Becker

Blau-Weiß Mintard spielt nicht nur eine gute Rückrunde in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, sondern auch insgesamt eine starke Rolle. Als Tabellenvierter darf die Mannschaft von Marco Guglielmi sogar noch von der Oberliga träumen. Für die neue Spielzeit hat Mintard sieben Zugänge bekanntgegeben.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Mit 47 Punkten belegt BW Mintard Rang vier hinter dem SV Scherpenberg, dem ESC Rellinghausen und dem SV Budberg, der als Spitzenreiter nur sieben Punkte mehr hat. Klar, Mintard hat nicht die Pole-Position in der Liga, darf aber natürlich auch nicht abgeschrieben werden. Wozu die Elf von Guglielmi in der Lage ist, zeigte sie eindrucksvoll beim 5:0-Erfolg gegen Rellinghausen in der vergangenen Woche. Zugänge aus Hannover und Duisburg Die ersten Zugänge für die neue Saison stehen auch schon fest: Samuel Baffour ist seit Jahren ein Leistungsträger bei Croatia Mülheim und will nun den nächsten Schritt gehen. Der Defensivspieler soll in den kommenden Jahren zum Landesliga-Spieler reifen. Über diese Erfahrung verfügt bereits der Amerikaner Adeyemi Ayodele, der zwar schon zweimal für den FC Büderich II gespielt hat, zuvor aber in Niedersachsen und im Norden auf Landesliga-Niveau gespielt hat. Seine Ex-Vereine sind unter anderem SV Iraklis Hellas Hannover und HSC Hannover.

Torjäger Amar Pilavdzic kommt Konstantin Sivevski hat schon in der Oberliga von Ratingen 04/19 vorspielen dürfen, zuvorderst läuft er aber in der U23 auf. Dort hat der U19-Spieler von 2024 seitdem 50-mal in der Bezirksliga gekickt. Dort spielen auch die restlichen Zugänge: Yunosuke Seo und Ben Ansorge von SuS Haarzopf sind ebenfalls für das Mittelfeld vorgesehen, Ansorge bringt auch Qualitäten im Abschluss mit, immerhin steht er bei zwölf Treffern in der laufenden Spielzeit. Der bosnische Innenverteidiger Melvin Sijercic lief in der Hinrunde in seiner Heimat auf, seit einigen Monaten spielt er aber wieder für den FC Neukirchen-Vluyn. Ein Top-Zugang ist außerdem der Torjäger des VfL Repelen: Amar Pilavdzic steht bei 22 Toren und 13 Vorlagen in 26 Einsätzen. Mit seinen 24 Jahren ist er ebenfalls fällig für den nächsten Schritt. Die Verantwortlichen von Mintard sind in ihren Personalplanungen bereits fortgeschritten, doch es bleibt noch viel Zeit - wie für den möglichen Aufstieg in die Oberliga Niederrhein.