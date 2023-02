Björn Kliem übernimmt Trainerposten beim SV Reute

Am 16. Januar sind die Herren des SV Reute in die Wintervorbereitung gestartet. Mit Björn Kliem hat der SV Reute für das angestrebte Ziel “Klassenerhalt” einen qualifizierten Fachmann mit außergewöhnlicher Vita für den Job des Cheftrainers gewinnen können, der neben seinen Qualifikationen als Sportmediziner auch viel Erfahrung und Erfolge im Trainerbereich mitbringt.

Die SVR-Verantwortlichen sind sehr froh, mit Björn Kliem einen ausgewiesenen namhaften Experten für das Projekt Klassenerhalt gewonnen zu haben. Obwohl er bisher meist höherklassig trainiert hat, reizt ihn doch die angesichts der prekären Tabellensituation nicht einfache Aufgabe beim SV Reute. Mit viel Elan und Optimismus geht er die Herausforderung an und wird dabei von einem Team ehemaliger SVR-Kicker unterstützt. Neben Christian Heß ist Joachim Freisinger bei den Trainingseinheiten als Co-Trainer zusätzlich dabei, auch Ex-Torhüter Christian Spieler unterstützt das Trainerteam. Niklas Klawitter kann sich in der Rückrunde daher wieder ganz auf seine wichtige Rolle als Führungsspieler konzentrieren. In das Projekt sind die Reutener A-Junioren ebenfalls eingebunden, die die Wintervorbereitung der Reutener Herren mit absolvieren.

Dr. med. Björn Kliem ist Fußball- und Fitnesslehrer und bringt viel höherklassige Erfahrung mit. So war er im Profibereich bei Chonburi FC und Chainat FC (jeweils Thailand Premier League) sowie beim 1.FFC Frankfurt (Frauen-Bundesliga) und der SG Rot-Weiß Frankfurt (Hessenliga) tätig. Im Juniorenbereich betreute er U15- bis U19-Teams im hohen und höchsten Nachwuchsbereich, z.B. SV Sandhausen, Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, SSV Ulm und FV Ravensburg. Dabei durfte er zahlreiche Pokalsiege, Meisterschaften und Aufstiege feiern.

Auch als Mannschaftsarzt und bei der Sportlerbetreuung ist Kliem sehr gefragt, er war unter anderem der Vereinsarzt des SV Sandhausen und betreute die Profis beim Ironman Frankfurt im Zieleinlauf. Eine besondere Auszeichnung erhielt Kliem im Jahre 2018 als Sportarzt des Jahres. Aktuell ist unser neuer Trainer einer der Mannschaftsärzte bei den Ravensburg Towerstars und den Razorbacks Ravensburg.