Bitterer Abend für die Benders: Die Reaktionen zum Dienstag

Für Lars Bender (im Hintergrund) und sein Team war am Dienstagabend der Traum vom Pokalsieg ausgeträumt. – Foto: Frank Scheuring

Es war ein bitterer Abend aus Sicht des SV Wacker Burghausen. Die Elf von Coach Lars Bender musste sich nach hartem Kampf dann doch den Würzburger Kickers geschlagen geben und schied damit im Halbfinale des Totopokals aus. Das große verbliebene Saisonziel ist damit auch weg. In der Regionalliga liegt der SV Wacker derzeit auf Rang elf jenseits von Gut und Böse. Und auch Zwillingsbruder Sven erlebte in Ansbach einen Rückschlag. Die Hachinger patzten im Titelrennen und verloren mit 0:1 in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt. Wir haben für euch die Reaktionen zum Pokalduell und dem Liga-Nachholspiel vom Dienstagabend:



Perfekter Einstand für Kickers-Coach Michael Schiele, der nach dem erfolgreichen Ligadebüt gegen Aschaffenburg (4:0) auch im Pokal jubeln darf. Im Anschluss der Partie gegen Wacker sagte er den Medienvertretern: "Es war ein aufregendes Spiel. Am Ende mit einem verdienten Sieger. Die Jungs konnten viel von dem umsetzen können, was wir sehen wollten. Jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir im Endspiel stehen." Perfekter Einstand für Kickers-Coach Michael Schiele, der nach dem erfolgreichen Ligadebüt gegen Aschaffenburg (4:0) auch im Pokal jubeln darf. Im Anschluss der Partie gegen Wacker sagte er den Medienvertretern: "Es war ein aufregendes Spiel. Am Ende mit einem verdienten Sieger. Die Jungs konnten viel von dem umsetzen können, was wir sehen wollten. Jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir im Endspiel stehen." Wo Sieger, da natürlich auch Verlierer. Für den SV Wacker Burghausen ist der Traum vom Finale "dahoam" geplatzt. Am Morgen danach sagt Geschäftsführer Andreas Huber im Gespräch mit FuPa: "Die Enttäuschung bei uns ist natürlich riesengroß. Der Mannschaft kann man so gut wie keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben alles rausgehauen. Vielleicht hätten wir nach dem Ausgleich das 1:1 länger halten müssen, so bekommen wir binnen drei Minuten leider auch noch das 1:2. Das war extrem bitter! Und davon haben wir uns auch nicht mehr erholt, so ehrlich muss man sein. Was man aber auch berücksichtigen muss: Die Würzburger haben vor allem nach der Pause ein ganz starkes Spiel gemacht. Wir wollten Nadelstiche setzen, aber die Kickers haben halt kaum etwas zugelassen. Die haben schon brutale Qualität im Kader."

Mehr als 250 Fans aus Burghausen hatten ihr Team nach Würzburg begleitet. – Foto: Frank Scheuring

Was bleibt nun aus Wacker-Sicht? "Wir nehmen das Positive mit. Wir haben gesehen, welches Potential wir haben. Über 250 Fans sind an einem Dienstagabend mit nach Würzburg gefahren. Das ist alles andere als selbstverständlich", betont Huber, der die Mannschaft im Saisonendspurt in die Pflicht nimmt: "Wir wollen mit einem guten Gefühl rausgehen. In den kommenden Spielen wollen wir sehr fleißig punkten. Am Ende wollen wir schon unter den ersten Sechs landen. Tabellenplatz elf, auf dem wir augenblicklich stehen, kann nicht unser Anspruch sein."

Sven Bender (vorne) musste am Ende mit ansehen, wie sich die Ansbacher diebisch über ihren Coup freuten. – Foto: Kurt Botsch