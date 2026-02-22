Bittere Pleite für Beeck

Erziel per Freistoß den zwischenzeitlichen Ausgleich für Beeck: Nils Hühne (Mitte). – Foto: Michael Schnieders

Der Start in die Rückrunde ist dem FC Wegberg-Beeck nicht geglückt. Bei der Spielvereinigung Porz gab es eine 1:3-Niederlage in der Fußball-Mittelrheinliga. Dabei hatten die Gäste den Gegner in Abschnitt eins fußballerisch im Griff. Die Angriffe wurden von den Beeckern aber nicht gut ausgespielt. Zu viele Bälle gingen verloren, und die Porzer waren, was zweite Bälle anging, einfach schneller.

Das Momentum war Mitte der zweiten Halbzeit aber komplett auf Seiten von Wegberg-Beeck. Zunächst sah Porz’ Gero Pletto wegen einer Notbremse an Niklas Koppitz Rot (52.). Im Anschluss erzielte Nils Hühne aus dem daraus resultierenden Freistoß den Ausgleich (55.). Marc Kleefisch und der eingewechselte Marc Brasnic hatten zwei gute Möglichkeiten, Zehs Trainercomeback in einen Sieg zu verwandeln. Der Ball ging aber nicht rein.

Zu einem ungünstigen Zeitpunkt – direkt vor der Halbzeit – gerieten die Gäste in Rückstand. Nach einem eigenen Drei-gegen-zwei-Angriff wurde man ausgekontert. Daniel Spiegel traf für die Heimelf zum 1:0 (45.+1). „Man hat meiner Mannschaft dann das fehlende Selbstvertrauen angemerkt“, bemerkte Gästecoach Mark Zeh die Verunsicherung seines Teams.

Selbst ermöglichte man dem Gegner aber zu viele Standards in gefährlichen Situationen. Nach einer Ecke köpfte Metin Kizil Porz in Führung (85.). Von einem eklatanten Ballverlust profitierte Kizil, der abgefälscht den 3:1-Endstand erzielte.

Beeck: Hasenbein - Daniels, Hoffmanns, Hühne, Bösing (67. Sugiura) - Bini, Fensky, Koppitz, Braun (61. Paczulla) - Arize (81. Brasnic), Kleefisch

