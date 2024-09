Bittere Niederlage nach starker 2. Halbzeit

Nach dem zweiten Sieg in Folge wollten wir unsere Leistung bestätigen und gegen den FC Neenstetten den nächsten Sieg einfahren. Von Beginn an stimmte die kämpferische Leistung und die Aggressivität gegen den Ball. So konnten wir in der 34. Minute durch M. Noller in Führung gehen. Kurz darauf kam Neenstetten jedoch besser in´s Spiel und konnte dieses durch 2 Treffer innerhalb weniger Minuten umdrehen und mit 2:1 in Führung gehen, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer hitziger und war von harten Zweikämpfen und vielen guten Chancen für uns geprägt. Gespielt wurde fast ausschließlich auf das Neenstetter Tor, während der Gastgeber tief in seiner Hälfte stand und das Ergebnis über die Zeit bringen wollten. Schlussendlich fehlten in den letzten Pässen und den Abschlüssen die Genauigkeit, zudem konnte der gegnerische Torwart einige gute Chancen stark vereiteln, weshalb es beim 2:1 für den FC Neenstetten blieb. In Summe wäre vor allem nach einer starken zweiten Halbzeit ein Unentschieden gerechtfertigt gewesen, es fehlte jedoch das notwendige Glück.