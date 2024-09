Bittere Niederlage nach starkem Kampf

Nach dem Sieg am letzten Wochenende und dem kampflosen Sieg aufgrund der Spielabsage des TSV Altheim wollten wir auch diese Woche gegen den 2. Platzierten der Vorsaison zeigen, dass wir oben mitspielen können. Leider kamen wir in der ersten Halbzeit nicht so gut in´s Spiel. Nach einem missglückten Spielaufbau von Späth kamen die Gastgeber nach ca. 25 Minuten zur 1:0 Führung. Wenig später konnten die Gegner nach einem abgefälschten Ball, der an den Innenpfosten klatschte, auf 2:0 erhöhen. Diesen Schock mussten unsere Jungs erstmal verkraften.

Nach der Halbzeit kamen wir endlich wieder besser in´s Spiel und erkämpften uns nach und nach gute Chancen, die jedoch leider allesamt nicht verwertet werden konnten. Im Gegenzug, trotz klarer Überlegenheit, mussten wir durch einen unglücklichen Elfmeter den 0:3 Rückstand hinnehmen. Trotz alledem haben unsere Jungs weiter gekämpft und sich weiterhin gut verkauft. Letztendlich fiel das Ergebnis deutlich zu hoch aus und ein Unentschieden wäre durchaus gerecht und auch möglich gewesen. Am kommenden Donnerstag muss gegen die Reserve des SV Thalfingen der nächste Sieg her, um den Anschluss an die Tabellenspitze halten zu können.