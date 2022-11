Bittere Niederlage in Wellenkamp

Am vergangenen Samstag ging es für die Zweite Mannschaft des TSVs zum Auswärtsspiel nach Wellenkamp. Man hatte sich einen Sieg vorgenommen und wollte den Wellenkampern nicht aus der Ergebniskrise helfen.

Die ersten 5 Minuten lassen sich gut zusammenfassen und zeigen, das wir leider genau das taten. Zweimal langer Hafer von Wellenkamp. (2‘,4‘), zweimal Unstimmigkeiten in der TSV Defensive, zweimal Tor. Bitter.

Danach wollte die Wendlandt Elf auch mitspielen und es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. An diesem Tag lief es allerdings nicht im Abschluss. In Überzahlsituationen wurden leider die falschen Entscheidungen getroffen, gepaart mit ein wenig Pech ein eher gebrauchter Auftritt in den ersten 30 Minuten.

In der 35. Minute konnte Leon Zelewski einen selbst rausgeholten Foulelfmeter verwandelten und sorgte für ein wenig Hoffnung.

Diese wurde dann mit dem 3:1 zum Pausentee erstmal wieder zerschlagen.

In der zweiten Halbzeit dominierten viele Diskussionen mit dem Schiedsrichter auf beiden Seiten und viele Spielunterbrechungen das Geschehen.