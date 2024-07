Bitter: Hauzenberg muss lange auf Gastinger und Jungbauer verzichten

Der FC Sturm Hauzenberg hat zwei Hiobsbotschaften zu verkraften. Die Staffelberger müssen monatelang ohne Fabian Gastinger und Neuzugang Stefan Jungbauer auskommen. Der routinierte Offensivmann hat sich beim Test in Erlbach einen Außenbandriss im Knie zugezogen, den 22-jährigen Verteidiger erwischte es in Eggenfelden noch schlimmer - Diagnose Kreuzbandriss!

"Für uns und vor allem für die beiden Spieler ist das extrem bitter, zumal beide Verletzungen bei eigentlich total harmlosen Aktionen passiert sind. Wir wünschen Fabian und Stefan einen unkomplizierten Heilungsverlauf", sagt Hauzenbergs Coach Alexander Geiger, der derzeit nicht zu beneiden ist. "Mit Julian Liebenow, Hannes Hobelsberger und Florian Seibold haben wir drei Akteure, die sich nach längeren Verletzungspausen erst im Aufbautraining befinden. Zudem macht Philipp Michl momentan seine in der Vorsaison erlittene Verletzung ziemlich zu schaffen und Alexander Kretz ist stark angeschlagen.Aktuell ist es echt eine ziemlich schwierige Situation", seufzt der 39-jährige Übungsleiter. Da es unter der Woche auch noch weitere Ausfälle - Neuzugang Luca Canales-Uhrmann war beispielsweise verhindert - gegeben hat, musste der für Mittwochabend geplante Testkick gegen den österreichischen Landesligisten SPG FC Illumina Andorf / Sigharting abgesagt werden.







Um zumindest bei den Übungseinheiten weiter vernünftig arbeiten zu können, trainieren aktuell immer ein paar Nachwuchskräfte - die U19 des "Sturm" schaffte vor Kurzem den Sprung in die Bezirksoberliga - mit der "Ersten" mit. "Da sind ein paar gute Burschen dabei, denen man auf Sicht durchaus etwas zutrauen darf", freut sich Geiger, der nicht ausschließt, dass man nochmal auf dem Transfermark aktiv werden wird: "Wir werden Augen und Ohren offen halten." Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) erwarteten die Staffelberger im letzten Testspiel den Nord-Bayernligisten SV Fortuna Regensburg, ehe es eine Woche später beim TB 03 Roding wieder richtig ernst wird.