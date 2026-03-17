Bitez, Bulut und Ayano ragen in der Landesliga heraus Landesliga Hammonia und Hansa: Mihai-Vladut Bitez trifft viermal für Rahlstedter SC gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst, Farukhan Bulut glänzt für Concordia Hamburg beim SV Altengamme, Makoto Ayano mit Hattrick. von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Traf viermal: Mihai-Vladut Bitez. – Foto: Maurice Herzog

Vier Tore von Mihai-Vladut Bitez für den Rahlstedter SC, ein Doppelpack von Farukhan Bulut für Concordia Hamburg und ein Hattrick von Makoto Ayano für HSV Barmbek-Uhlenhorst: Diese Spieler prägten den 22. Spieltag der Landesliga Hammonia und Hansa.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mihai-Vladut Bitez (Rahlstedter SC) – Vier Tore bei spektakulärer Aufholjagd Der überragende Spieler des Wochenendes war Mihai-Vladut Bitez vom Rahlstedter SC. Beim wilden 5:5 gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst erzielte der Offensivspieler gleich vier Treffer und führte seine Mannschaft nahezu im Alleingang zurück in die Partie. Dabei schien das Spiel früh entschieden. HSV Barmbek-Uhlenhorst führte nach Treffern von Makoto Ayano und Niclas Gröning bereits mit 5:1. Doch Bitez gab sich nicht geschlagen: Zunächst verkürzte er nach gut einer Stunde, ehe er mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:5 erneut Hoffnung weckte. In der Schlussphase schlug er ein weiteres Mal zu und brachte Rahlstedt bis auf ein Tor heran. Der späte Ausgleich durch Edmund Baafi krönte schließlich die Aufholjagd – möglich gemacht durch die herausragende Leistung von Bitez.

Makoto Ayano (HSV Barmbek-Uhlenhorst) – Hattrick trotz bitterem Ende Trotz des dramatischen Spielverlaufs gehörte auch Makoto Ayano von HSV Barmbek-Uhlenhorst zu den auffälligsten Spielern des Spieltags. Beim Auswärtsspiel beim Rahlstedter SC erzielte der Angreifer einen Hattrick und brachte seine Mannschaft früh auf die Siegerstraße. Ayano traf zunächst zum 1:0, stellte später auf 2:1 und erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1. Zusammen mit dem Doppelpack von Niclas Gröning sah es lange nach einem klaren Auswärtssieg für Barmbek-Uhlenhorst aus. Erst die spektakuläre Aufholjagd der Gastgeber verhinderte am Ende den Erfolg.