Bitez, Bulut und Ayano ragen in der Landesliga heraus

Vier Tore von Mihai-Vladut Bitez für den Rahlstedter SC, ein Doppelpack von Farukhan Bulut für Concordia Hamburg und ein Hattrick von Makoto Ayano für HSV Barmbek-Uhlenhorst: Diese Spieler prägten den 22. Spieltag der Landesliga Hammonia und Hansa.
Der überragende Spieler des Wochenendes war Mihai-Vladut Bitez vom Rahlstedter SC. Beim wilden 5:5 gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst erzielte der Offensivspieler gleich vier Treffer und führte seine Mannschaft nahezu im Alleingang zurück in die Partie.
Dabei schien das Spiel früh entschieden. HSV Barmbek-Uhlenhorst führte nach Treffern von Makoto Ayano und Niclas Gröning bereits mit 5:1. Doch Bitez gab sich nicht geschlagen: Zunächst verkürzte er nach gut einer Stunde, ehe er mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:5 erneut Hoffnung weckte. In der Schlussphase schlug er ein weiteres Mal zu und brachte Rahlstedt bis auf ein Tor heran. Der späte Ausgleich durch Edmund Baafi krönte schließlich die Aufholjagd – möglich gemacht durch die herausragende Leistung von Bitez.
Trotz des dramatischen Spielverlaufs gehörte auch Makoto Ayano von HSV Barmbek-Uhlenhorst zu den auffälligsten Spielern des Spieltags. Beim Auswärtsspiel beim Rahlstedter SC erzielte der Angreifer einen Hattrick und brachte seine Mannschaft früh auf die Siegerstraße.
Ayano traf zunächst zum 1:0, stellte später auf 2:1 und erhöhte kurz vor der Pause auf 3:1. Zusammen mit dem Doppelpack von Niclas Gröning sah es lange nach einem klaren Auswärtssieg für Barmbek-Uhlenhorst aus. Erst die spektakuläre Aufholjagd der Gastgeber verhinderte am Ende den Erfolg.
Auch Farukhan Bulut von Concordia Hamburg hinterließ beim 5:2-Auswärtssieg beim SV Altengamme einen starken Eindruck. Der Offensivspieler erzielte zwei Treffer und spielte eine entscheidende Rolle im Topspiel der Landesliga Hansa.
Nachdem David Toth Altengamme früh in Führung gebracht hatte, reagierte Concordia schnell. Bulut glich zunächst aus und brachte seine Mannschaft nach der Pause erneut in Front. Damit leitete er die Wende zugunsten des Tabellenführers ein. In der Schlussphase sorgten Ali Malekzadah und Bakary Lucas Grote Lambers schließlich für klare Verhältnisse. Buluts Doppelpack blieb jedoch der entscheidende Moment der Partie.
Beim höchsten Sieg des Spieltags ragte auch Nemo Semjon Philipp vom SC Nienstedten heraus. Beim deutlichen 8:2-Erfolg beim Klub Kosova traf der Offensivspieler zweimal und gehörte zu den auffälligsten Akteuren der Partie.
Bereits früh brachte Philipp seine Mannschaft in Führung und erhöhte später erneut. Zusammen mit Treffern von Nicklas Hendrik Dühring, Paul Kötz, Michele Nicola Morrone und weiteren Teamkollegen entwickelte sich ein regelrechtes Offensivfeuerwerk der Gäste.
Eine starke Leistung zeigte auch Mats Lahrtz vom FC Alsterbrüder. Beim klaren 5:0-Erfolg gegen SC Victoria Hamburg II traf der Mittelfeldspieler zweimal und hatte entscheidenden Anteil am dominanten Auftritt seiner Mannschaft.
Nachdem Konrad Vinzenz Janta per Foulelfmeter die Führung erzielt hatte, erhöhte Lahrtz zunächst kurz vor der Pause und später erneut im zweiten Durchgang. Spätestens nach seinem zweiten Treffer war die Partie entschieden.
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