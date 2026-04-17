Bisher Coach in der Bayernliga: Wacker stellt neuen Co-Trainer vor Der 26-jährige Daniel Dittmann kommt vom TuS Geretsried und assistiert ab Sommer Neu-Trainer Matthias Ostrzolek von PM/mwi · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Daniel Dittmann, im Moment noch als Cheftrainer beim Bayernligisten TuS Geretsried beschäftigt, wird ab Sommer Co-Trainer beim SV Wacker Burghausen. – Foto: Charly Becherer

Nachdem der SV Wacker Burghausen vor etwas mehr als einem Monat mit Matthias Ostrzolek seinen neuen Cheftrainer ab Sommer 2026 vorgestellt hatte, steht nun auch sein Co-Trainer an der Seitenlinie fest: Daniel Dittmann – aktuell Cheftrainer der Bayernliga-Herrenmannschaft des TuS Geretsried – wird ab der kommenden Saison 2026/2027 die Position des Trainerassistenten bei den Salzachstädtern bekleiden und unterschreibt ebenfalls einen Zwei-Jahres-Vertrag in Burghausen.

Der erst 26-jährige B-Lizenz-Inhaber war zuvor selbst auch als Spieler beim TuS Geretsried aktiv, ehe er bei seinem Heimatverein im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen im Herbst 2021 zunächst als Co-Trainer und nach nur einem halben Jahr ab dem Frühjahr 2022 als Chefcoach der U19-Landesligamannschaft seine noch junge Trainerkarriere begann. Nach einem weiteren Halbjahr (Saison 2022/2023) mit der U19-Landesligamannschaft übernahm Dittmann den Posten des Cheftrainers bei den Herren in der Landesliga Südost. Dort entwickelte er die Mannschaft kontinuierlich weiter und krönte seine erfolgreiche Arbeit mit dem zweiten Platz in der Spielzeit 2024/2025 und der damit verbundenen Qualifikation zur Relegationsrunde für die Bayernliga Süd. Nach zwei erfolgreichen Relegationsrunden gegen den TSV Grünwald (4:0 & 2:0) sowie den TSV Schwabmünchen (4:0 & 1:2) stand am Ende der Aufstieg in die Bayernliga Süd fest, in welcher die Geretsrieder unter der Anleitung vom zukünftigen Burghauser Co-Trainer derzeit als Aufsteiger den zehnten Tabellenplatz belegen. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Daniel Dittmann einen sehr akribischen Co-Trainer an der Seite von Matthias Ostrzolek installieren konnten, der trotz seines noch jungen Alters bereits Chefcoach-Erfahrungen in der Bayernliga Süd nachweisen kann. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er eine Mannschaft im höherklassigen Fußball erfolgreich leiten kann und wir sind deshalb davon überzeugt, dass er diesen Weg bei uns weiterführen und die nächsten Entwicklungsschritte in seiner Trainerkarriere sowie in der nächsthöheren Liga gehen wird", so Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, zur neuen Personalie an der Salzach.

Daniel Dittmann freut sich auf die Herausforderung an der Salzach. – Foto: SV Wacker

Auch Dittmann selbst freut sich über die neue Aufgabe, fokussiert sich zunächst jedoch noch auf die Bayernliga-Restsaison: "Ich bin dem TuS Geretsried unglaublich dankbar für die gemeinsame Zeit und die Möglichkeit, dass ich dort in meinem Heimatverein als Trainer Fuß fassen konnte. Nun ist für mich aber der richtige Zeitpunkt gekommen, den nächsten Step zu machen. Die Aufgabe beim SV Wacker Burghausen reizt mich sehr, da ich ab sofort in einem ambitionierten Umfeld und bei einem absoluten Traditionsverein mit einer tollen Fanbase arbeiten darf. Besonders freue ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit Matthias Ostrzolek, zu dem ich bereits seit einiger Zeit einen sehr guten Draht habe."







Wie die Zusammenarbeit mit dem Ex-Bundesligaprofi aussehen soll? "Wir wollen die bevorstehenden Aufgaben mit maximaler Energie angehen, uns gegenseitig pushen und dabei auch voneinander lernen, um das Team bestmöglich weiterzuentwickeln. Mein klares Ziel ist es, auch mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und in 2027 die A-Lizenz zu erwerben. Ich bin schon jetzt hochmotiviert auf die neue Herausforderung und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Verein erfolgreich zu arbeiten. In diesem Zuge möchte ich mich auch bei den Verantwortlichen für die sehr angenehmen und offenen Gespräche sowie das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Zunächst liegt mein voller Fokus aber weiterhin klar auf dem TuS Geretsried und den verbleibenden Ligaspielen in der Bayernliga Süd, in denen ich so schnell wie möglich mit der Mannschaft den Klassenerhalt sichern möchte."