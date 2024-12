Bis 2026: Leberfinger & Dinkelbach verlängern in Kirchanschöring

Der SV Kirchanschöring hat kurz vor der Winterpause die Weichen für die Zukunft gestellt. Der Süd-Bayernligist aus dem Rupertiwinkel hat mit seinem Trainerduo Thomas Leberfinger und Christoph Dinkelbach verlängert. Die beiden hatten nach dem Fehlstart in die laufende Spielzeit und der Trennung von Mario Demmelbauer im August übernommen . Leberfinger und Dinkelbach haben es geschafft, die Gelb-Schwarzen wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen. Der SVK hat aktuell auf Platz neun der Bayernliga Süd liegend mittlerweile beruhigende zwölf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone und darf durchaus die Blicke nach vorne richten.

"Die sportliche Entwicklung unter Thomas und Christoph spricht für sich. Wir sind sehr, sehr zufrieden. Die beiden passen super zusammen. In der Mannschaft und auch von Vereinseite genießen sie hohes Ansehen und absoluten Rückhalt. Da gibt es für uns also nichts Besseres, als mit ihnen gleich bis zum Ende der kommenden Saison zu verlängern", erklärt Kirchanschörings Sportlicher Leiter Sven Vetter. Während der 34-jährige Thomas Leberfinger von der Seitenlinie aus coacht, steht der zwei Jahre jüngere Christoph Dinkelbach, der im Jugendbereich des TSV 1860 München ausgebildet wurde, nach seinem Kreuzbandriss auch selbst noch auf dem Platz und erzielte in der laufenden Spielzeit in zwölf Einsätzen bislang zwei Treffer.



Neben dem Trainerduo hat der SVK auch bei einigen Spielern bereits Nägel mit Köpfen gemacht und mit Samuel Schwarz, Simon Jauk und Gabriel Öllerer ebenfalls bis 2026 verlängert.

Ob das abschließende Heimspiel vor der Winterpause gegen den Tabellenzweiten aus Schalding am morgigen Samstag stattfinden kann, das steht noch nicht fest. Die Partie steht auf der Kippe. Nach den Schneefällen in der vergangenen Woche haben weitere Regenfälle in dieser Woche dem Platz im Stadion an der Laufener Straße nicht gut getan. Eine Entscheidung soll es im Laufe des heutigen Freitags geben.