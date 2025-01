„Bin kein Hampelmann“: De Prato mit „genauer Vorstellung“ beim TSV Grünwald

Florian De Prato kehrt aus seiner selbstauferlegten „Trainer-Rente“ zurück an die Seitenlinie des TSV Grünwald . Der 38-Jährige, der den Verein bereits von 2021 bis 2023 betreute, übernimmt eine schwierige Aufgabe: Nach 19 Spielen steht Grünwald mit lediglich elf Punkten und einem Rückstand von acht Zählern zum rettenden Ufer auf dem vorletzten Platz der Bayernliga Süd.

Ursprünglich plante De Prato nicht mit einem Comeback als Trainer. Doch Mitte Dezember kontaktierte ihn Michael Vötter, der sportliche Leiter des TSV Grünwald, mit der Frage nach einer möglichen Rückkehr. Die Anfrage brachte De Prato ins Grübeln: „Da sind noch viele Spieler, die ich damals hatte und denen ich total dankbar bin, dass sie mit mir so einen steinigen Weg gegangen sind.“ Je intensiver er über die Chance nachdachte, desto mehr Begeisterung entwickelte er für die neue Aufgabe.

De Prato trainierte Grünwald in der Landesliga

De Prato blickt offen auf die Herausforderungen seiner ersten Amtszeit zurück: „Oft waren nur 13 Spieler im Training“, erinnert er sich. Trotz schwieriger Bedingungen führte er das Team in der Landesliga zweimal zu soliden Mittelfeldplätzen. Nach zwei sportlich anspruchsvollen Jahren trennten sich im Sommer 2023 die Wege – aus rein beruflichen Gründen, wie De Prato betont: „Wir verstehen uns bis heute noch super.“

„Im Fußball ist nichts unmöglich. Wir wollen das Ruder herumreißen.“

De Prato über seine Ziele mit Grünwald

Zurück in Grünwald möchte De Prato gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sebastian Koch etwas bewegen: „Ich bin kein Hampelmann, der irgendwie versucht, die Saison zu Ende zu bringen, sondern ich habe eine genaue Vorstellung.“ Sein Ziel ist es, den TSV in der Bayernliga zu halten – egal ob direkt oder über den Umweg Relegation. Der erfahrene Trainer bleibt jedoch realistisch: „Die Liga ist schon bockstark, wenn man sich anschaut, wer da hinten drin steht. Ein Traum wäre es, die acht Punkte Rückstand aufzuholen, aber das wird sehr schwer.“

Verletzte kehren zurück – Neuzugänge sind nicht geplant

Der TSV Grünwald setzt in der Rückrunde auf Kontinuität. Neuzugänge soll es keine geben; stattdessen kehren wichtige Spieler aus Verletzungen zurück. Besonders Abwehrchef David Wörns, den die Mannschaft in der Hinrunde schmerzlich vermisste, ist eine essenzielle Verstärkung: „Solche Spieler sind für jede Mannschaft wichtig, und für uns doppelt so wichtig.“

Dass er überhaupt wieder auf der Trainerbank Platz nimmt, verdankt De Prato auch der Unterstützung seines Umfelds: „Ich habe einen geilen Arbeitgeber, der mir mutig zugeredet hat, und eine großartige Frau und Familie, die gesagt haben: ‚Mach es doch!‘“

Mannschaft wieder auf dem Platz

Als Trainer verfolgt De Prato eine klare Philosophie. Er schätzt zwar den Rat erfahrener Experten, verlässt sich aber in erster Linie auf sich selbst: „Es geht mir darum, mein eigenes Ding durchzuziehen. Ich will ja für mich als Trainer für etwas stehen und nicht irgendjemanden kopieren.“ Mit einer Mischung aus Authentizität, Leidenschaft und Entschlossenheit will er den TSV Grünwald auf Kurs Klassenerhalt bringen.

Vergangenen Samstag starteten die Grünwälder in die Vorbereitung. Neben intensiven Trainingseinheiten stehen zahlreiche Testspiele gegen hochklassige Gegner auf dem Plan. Am 25. Januar treffen sie direkt auf den 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Abstiegskrimi zum Rückrundenauftakt?

Besonders spannend werden die beiden Spiele gegen den Tabellenletzten, den TSV Rain. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams voneinander. Das Hinspiel im Winter fiel aus, und der genaue Termin für das Nachholspiel steht noch nicht fest. Es könnte sein, dass De Prato direkt mit einem Abstiegskrimi ins neue Jahr startet. Doch genau solche Alles-oder-Nichts-Spiele liegen dem ehemaligen Mittelfeldspieler besonders: „In meinen beiden Grünwald-Jahren ging es auch immer zum Auftakt gegen direkte Konkurrenten, und da haben wir jedes Mal richtig krass performt.“

Für das dieses Jahr ist der 38-Jährige vorerst nur bis zum Saisonende eingeplant. Sollte der Erfolg und die Zusammenarbeit weiter positiv verlaufen, steht De Prato einer längeren Amtszeit bei Grünwald offen gegenüber.