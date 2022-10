Fabian Ehrmann ist Spieler der Woche von FuPa Württemberg. – Foto: FuPa/DJK Schwabsberg-Buch

"Bin auch gut darin, eine hundertprozentige zu versemmeln" FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg.

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. In dieser Woche ist mit Fabian Ehrmann ein noch relativ junges Gesicht von euch zum Spieler der Woche gekürt worden. Der 21-Jährige, der bereits in der Vorsaison 33 Tore für DJK Schwabsberg-Buch in der Bezirksliga Ostwürttemberg erzielen konnte, hat am vergangenen Wochenende den VfL Gerstetten zerschossen: Sechs Treffer und eine Vorlage trug Ehrmann zum 9:4-Teamerfolg, dem dritten Heimsieg in dieser Saison bei. Ob es am Sonntag auch auswärts bei Aufsteiger FC Durlangen endlich mit einem Dreier klappt, haben wir den Stürmer gefragt.

Hallo Fabian! Die DJK Schwabsberg-Buch ist in dieser Saison noch nicht wirklich auf Kurs. War euer dritter Saisonsieg am vergangenen Sonntag nun der ersehnte Befreiungsschlag?



Fabian Ehrmann: Das hoffe ich doch, aber natürlich war uns bewusst, dass es schwer werden wird an dem Erfolg der Vorsaison anzuknüpfen, da den anderen Manschaften nun auch bewusst ist, dass man uns nie auf die leichte Schulter nehmen darf und wir auch Fußball spielen können.



Du hast mit deinen sechs Toren maßgeblich zum Heimsieg gegen den VfL Gerstetten beigetragen. Bist du jemand, der nicht viele Chancen benötigt?

Freilich bin ich auch sehr gut darin, eine hunderprozentige zu versemmeln. Glücklicherweise ist ja am Vorsonntag der Knoten schon geplatzt, somit konnte ich mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen Gerstetten gehen. Da hat dann alles gepasst, auch weil die Kollegen gut drauf waren und mich mit guten Bällen gefüttert haben. Zum Glück haben dann auch meine beiden Füße und sogar der Kopf mitgemacht.

Ich würde mich selbst als robusten Spielertypen beschreiben, der - auch wenn es mal nicht so läuft oder eine gute Chance vergibt - nicht gleich den Kopf in den Sand steckt. Mir ist es immer sehr wichtig, meine Freunde zu pushen, denn nur dann können wir auch als Manschaft erfolgreich sein.



Am kommenden Wochenende habt ihr jetzt den Aufsteiger FC Durlangen vor der Brust. Worauf wird es in diesem Spiel ankommen?

Bei uns muss jeder wieder 100% geben und sich auf sein Spiel konzentrieren. Wenn das funktioniert, habe ich da überhaupt keine Bedenken, dass wir dann unseren ersten Auswärtsdreier einfahren werden. Wer am Ende dann die Tore macht, ist egal. Aber ich glaube, es wird mal Zeit, dass Marius Kurz wieder netzt.



Auch schon in der letzten Saison hast du die Bezirksliga mit insgesamt 33 Treffern kaputt geschossen. Worauf dürfen sich die Fans der DJK in den nächsten Jahren noch freuen?

Natürlich bin ich stolz auf meine Tore, aber wie eben schon erwähnt, ist es egal, wer die Dinger macht. Der Teamerfolg steht im Vordergrund und dann ist auch auf dem Sportplatz immer was los und die Fans können sich über einen weiteren feucht fröhlichen Sonntag freuen. Herzlichen Dank gilt hier auch unseren Mini-Ultras, die uns immer super unterstützen. Mein persönliches Ziel ist es, verletzungsfrei zu bleiben. Was in der Zukunft passiert, lasse ich auf mich zukommen, aber ich bin in Schwabsberg sehr glücklich und kann jede Woche mit meinen Freunden mein Hobby ausleben.



Welche Ziele habt ihr euch denn als Mannschaft in dieser Saison gesteckt?

Der Klassenerhalt steht an erster Stelle, alles andere ist Zugabe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch mit unserer geilen Truppe erreichen werden.