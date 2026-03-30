Big Points im Abstiegskampf: SV Ippensen/Wohnste schlägt Sottrum

– Foto: Claus Miesner

Nach dem Sieg in Verden am vergangenen Wochenende legte die SV Ippensen/Wohnste vor heimischem Publikum nach: Im kreisinternen Bezirksliga-Derby besiegte die Mannschaft von Holger Dzösch und Timo Peters den TV Sottrum mit 2:1.

Das ist nun Ippensen/Wohnste gelungen. Die SV hat jetzt sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und liegt vier Punkte vor Sottrum. Die Zuschauer in Wohnste sahen zudem eine gute Bezirksligabegegnung.

Schon vor Spielbeginn war klar, dass das Spiel zwischen der SV Ippensen/Wohnste und dem TV Sottrum in dieser Phase der Saison für beide Teams sehr wichtig ist. Beide lagen vor dem Anpfiff nur einen Punkt auseinander. Ein Dreier hätte sowohl der SV als auch dem TV Luft im Abstiegskampf verschafft.

Sottrum geht nach einer gespielten halben Stunde in Führung



Allerdings ließen Strafraumszenen auf sich warten. Erst in der 31. Minute hatten die Gäste die erste Gelegenheit des Spiels, aus der sofort das 1:0 resultierte. Nach einer Ecke kam der zunächst abgewehrte Ball wieder in den Strafraum, und Mattis Rosebrock war vor SV-Keeper Tom Ole Steffen am Ball und schoss ein.

In der Folge häuften sich die Torraumszenen. Für Sottrum hätte Torge Frese erhöhen können. Ippensen/Wohnstes Sönke Hauschild hatte den Ausgleich auf dem Fuß. Dieser fiel schließlich doch: In der 37. Minute verwandelte Torge Wichern einen Elfmeter, der nach einem Foul an Tom Brandt fällig geworden war.

Noch vor dem Pausenpfiff ließen Marcel Behrens für die Platzherren und Frese für die Gäste weitere gute Torgelegenheiten aus. So ging es mit einem leistungsgerechten 1:1 in einer intensiv geführten Partie in die Kabinen.

Marius Schönfeld schießt das zweite Tor und sichert SV-Sieg



Im zweiten Durchgang war Ippensen/Wohnste spielbestimmend, konnte dies jedoch zunächst nicht in ein Tor umsetzen. Direkt nach Wiederbeginn scheiterten Brandt, Hauschild und Behrens mit einer Dreifachchance, später auch Nils Klindworth und Niklas von Wolff.

Es war schließlich der eingewechselte Marius Schönfeld, der das überfällige 2:1 erzielte. Er zog aus 25 Metern ab und traf genau in den Winkel. Auch in der Folgezeit waren die Gastgeber dem dritten Tor näher als Sottrum dem Ausgleich. Weitere Tore fielen jedoch nicht mehr, sodass es beim 2:1-Erfolg der SV blieb.

Ein Wermutstropfen ist die Gelb-Rote Karte, die Nils Klindworth sah. Er wird der SV damit im Derby am Mittwoch gegen den HSC II fehlen.

Ippensen/Wohnste-Trainer Timo Peters zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Über die 90 Minuten war das 2:1 gerechtfertigt“, so Peters, der jedoch auch einschränkte: „Wenn Sottrum kurz vor der Pause das 2:1 erzielt, hätte das Spiel aber auch eine andere Wendung nehmen können.“