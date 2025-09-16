Biermann, Weade, Büren, Leyking - die Elf der Woche der Bezirksliga 4

5. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Der VfL Rhede gewinnt spät in Pfalzdorf und zieht in der Tabelle davon, weil auch die Sportfreunde Broekhuysen nicht gewinnen. Viktoria Goch II ist nah am ersten Saisonsieg, verspielt diesen aber.
Viktoria Goch II – SV Blau-Weiß Dingden II 2:2
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Konstantin Schütz, Kai Jaschek, Malte Baumeister, Marvin Gisberts, Miguel Wurring (89. Elion Beqiraj), Leon Knak, Dogan Erkis (78. Thomas Langenberg), Marvin Kürbs, Igor Puschenkow (64. Jiro Jude Maximilian Großhans) - Trainer: Kai Jaschek - Trainer: Ernes Tiganj
SV Blau-Weiß Dingden II: Markus van Stegen, Jens van der Linde, Phil Hülzevoort (87. Sebastian Klein Schmeink), Yannik Hundt (69. Marek Pols), Niklas Nienhaus (58. Philipp Arnold), Marco Harbring, Timo Holtkamp (79. Tim Harbring), Tobias Görkes, Alexander Sack (90. Lars Bollmann), Felix Leyking - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Igor Puschenkow (38.), 2:0 Miguel Wurring (44.), 2:1 Marco Harbring (63.), 2:2 Felix Leyking (87.)
Sportfreunde Broekhuysen – Kevelaerer SV 1:1
Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Norman Kienapfel, Luca Schmermas, Nils Lachmann, Justin Theelen (82. Jan Teegelbeckers), Dennis Belzek, Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (78. Philipp Joseph Brock), Sores Civan Agirman (71. Stan Hesen), Sven van Bühren (82. Tom Beterams), Maurice Horster (67. Nick Maurice Ernst) - Trainer: Sebastian Clarke
Kevelaerer SV: Dennis Tegeler, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
Tore: 0:1 Maximilian Gastens (80.), 1:1 Philipp Joseph Brock (84.)
Alemannia Pfalzdorf – VfL Rhede 2:4
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, David Rudolf Rothemel, Tom Voß, Christian Urbanek, Lars Völpert, Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat, Christian Emmers - Trainer: Raphael Erps
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman, Luca Lorei, Julian Wieczorek (20. David Adegboyega Weade), Luca Maximilian Schultze, Noah Erik Zschoche, Kian Trompert, Len Stenneken, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat, Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
Tore: 0:1 David Adegboyega Weade (27.), 1:1 Nick Helmus (44.), 1:2 Luca Lorei (48.), 2:2 Dominik van Baal (55.), 2:3 David Adegboyega Weade (90.+2), 2:4 David Adegboyega Weade (90.+5)
DJK Twisteden – Hamminkelner SV 1:1
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff (74. Sander Jacobs), Alexander Rasch, Lars Douteil, Jordi Leck (66. Nico Lenz), Fabian Rasch (90. Elias Janßen), Chris Kleuskens, Alexander Swaghoven (82. Stian Jacobs), Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis
Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Kevin Beverungen, Nick-Constantin Otto (68. Lars Ortius), Till Schürmann, Linus Kammeier (90. Jan Stauder), Yannick Weidemann (85. Felix Enk), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu (79. Lukas Zill), Leon Norman Bender (68. Arda Gözüdok) - Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan
Schiedsrichter: Stefan Semir (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Torben Schellenberg (16.), 1:1 Tom Wirtz (33.)
Gelb-Rot: Tom Wirtz (89./Hamminkelner SV/wiederholtes Foulspiel)
SV 08/29 Friedrichsfeld – SGE Bedburg-Hau 2:0
SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Ali Yavuz (90. Marco Horstkamp), Heinrich Heleniak, Dennis Slowinski, Onur Baran (84. Halil Ibrahim Ören), Manuel Kausch, Joshua Brauer (80. Niklas Jansen), Collin Isselhorst (92. Maximilian Spartz), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel, Emir Zerdo (94. Nick Gerritzen) - Trainer: Almir Duric
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Henrik Schümmer, Theo Gerard (67. Tim Helmus), Christoph Gorißen, Ian van Bebber (70. Gislain Ngesang), Fabian Berntsen, Leon Claaßen (70. Lennard Haps), Len Deckers, Julian Diedenhofen, Theo Panke, Falko Kersten - Trainer: Sebastian van Brakel - Trainer: Bernard Alijaj
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Gianluca Buhlmann (21.), 2:0 Emir Zerdo (61.)
Veen legte vor: Philipp van Huet (52.) und Joker Jonas van den Brock (78.) trafen, Mika Winkler (82.) machte es nochmal spannend. Rindern erhöhte das Risiko, doch Veen behauptete sich und fuhr den Dreier ein. Damit verlässt die Borussia die Abstiegsone und hat zum ersten Mal gewonnen.
Borussia Veen – SV Rindern 2:1
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner, Ken Klemmer, Hendrik Terlinden, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Jan Büren (83. Julian Schmelzer), Marius Gietmann (89. Tom Conrad), Marc Balonier (67. Linus van Treek), Philipp van Huet, Felix Terlinden (70. Tim Lange) (70. Jonas van den Brock) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Wiktor Romanow (83. Luca Alexander Polders), Cem Artas, Finn Tiemer, Christian Ploenes (83. Marlon Irsch), Marten Albrecht (81. Björn Gatermann), Peter Mayr, Maximilian Janssen, Piet Kramer (70. Robert Boßmann), Mohamad Al Ahmad (70. Lukas Müller) - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Philipp van Huet (52.), 2:0 Jonas van den Brock (78.), 2:1 Mika Winkler (82.)
SV Haldern – Sportfreunde 97/30 Lowick 0:2
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Phil Winzer, Elias Krüger, Hendrik Middendorf, Hendrik Heynen, Yannik Duesing (57. Milan Dogu), Jan Middendorf, Alexander Rackel, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Bollmann, Christian Lörcks (88. David Ostendorf), Henning Bruns, Jakob Paschen, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Fynn Bennemann (69. Fabian Brömmling), Mats Langenhoff (82. Elija Cürsgen), Hussein Merhi, Maurice Nienhaus (86. Kilian Jansen) - Trainer: Frederik Bovenkerk - Trainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Hussein Merhi (84.), 0:2 Alexander Rackel (89. Eigentor)
TuS Stenern – TuS Xanten 2:0
TuS Stenern: Philipp Juttner, Steffen Lensing, Maximilian Giruc (77. Jacobus Derk Tielemann), Florian Wolters, Alexander Tetiet (69. Pitt Quecke), Tristan Senteler, David Heveling (69. Lucas Wüpping), Felix Amler, Alexander Biermann (85. Benjamin Lückel), Maxx Nikolas Waschki (77. Niklas Kraft), Tom-Luka Wanders - Trainer: Simon Meyering
TuS Xanten: Owen James Finnerty, Jonas Vengels, Wito Donat Wojciechowski, Jesse Sticklat, Norwin Meyer, Gerrit Jenowsky, Emircan Boran, Pascal Breitenstein (77. Mats Ole Wardemann), Jonah Shao (86. Noah Afonso Malangi), David Epp (88. Benjamin Alic), Christopher Kimbakidila - Trainer: Marcel Zalewski
Schiedsrichter: Oliver Klostermann (Duisburg) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Alexander Biermann (80.), 2:0 Maxx Nikolas Waschki (82.)
Westfalia Anholt – TSV Weeze 1:0
Westfalia Anholt: Julius Geven, Matthias Paus, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Thorben Versteegen, Oliver Paus, Filipe Oliveira Leite, Finn Filip Spiekers (79. MIchel Duesing), Tugay Mushin Cemil Haberci, Luca Müller (62. Mike Schirrmacher), Til Spiegelhoff (75. Pierre Weyerhorst) - Trainer: David Kraft
TSV Weeze: Philipp Geerißen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Jonas Gorthmanns, Eron Kashtanjeva (78. Tobias Schoppa), Hakan Erkis, Nils Giltjes (78. Masum Saka), Nderim Cerkinaj, Jordi Broekmanns, Nick Schwarma, Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Finn Filip Spiekers (63.)
Besondere Vorkommnisse: Pierre Weyerhorst (Westfalia Anholt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden
So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern
So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV
So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau
So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 28.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV