VfL Rhede bleibt perfekt: Adegboyega Weade ist der Held in Pfalzdorf

Am 5. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 4, hat der VfL Rhede sein Auswärtsspiel bei Alemannia Pfalzdorf mit 4:2 (1:1). Die 150 Zuschauer auf der Sportanlage an der Stadionstraße in Goch hatten sich schon mit einem 2:2 abgefunden, doch dann kam die Nachspielzeit und David Adegboyega Weade wurde zum Matchwinner.

Bereits nach 20 Minuten war der VfL Rhede zu seinem ersten Wechsel gezwungen: Für den angeschlagenen Julian Wieczorek kam David Adegboyega Weade ins Spiel – und der Joker sollte schnell stechen. Keine fünf Minuten nach seiner Einwechslung traf der Stürmer zum 1:0. Nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette zog Leon Franken aus 16 Metern ab, doch der Keeper parierte stark. Den Abpraller jedoch köpfte Weade eiskalt ins Netz. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte dann allerdings Nick Helmus einen Stellungsfehler in der Rheder Defensive aus und überwand den Torwart mit einem sehenswerten Lupfer – 1:1 zur Halbzeit. Unmittelbar nach Wiederanpfiff sorgte Luca Lorei für die erneute Führung der Gäste. Der Linksfuß versenkte einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert über die Mauer im Tor. Doch die Freude währte nicht lange: Nur wenige Minuten später markierte Dominik van Ball mit seinem ersten Saisontor den 2:2-Ausgleich. Es entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Teams alles hineinwarfen.

Joker schießt zwei Tore in der Nachspielzeit

Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit – und erneut hieß der Protagonist Adegboyega Weade. In der 92. Minute erzielte er das 3:2 und legte nur drei Minuten später nach, als er mit seinem dritten Treffer an diesem Tag den 4:2-Endstand perfekt machte. Damit bleibt der VfL Rhede das beste Team der Liga und gewinnt auch sein fünftes Spiel. Kellerkind Alemannia Pfalzdorf verkaufte sich derweil gut, steht aber wieder mit leeren Händen da. Dieser Auftritt zeigte jedoch, dass der erste Sieg nicht allzu ferner Zukunft kommen dürfte.