Bielefeld besiegt die U15 von Ratingen 04/19 mit 6:0

Viel hatte sich Daniel Kampmann mit seiner Mannschaft gegen Arminia Bielefeld vorgenommen. Am Ende mussten sich die C-Junioren von Ratingen 04/19 aber mit 0:6 (0:3) geschlagen geben. Es war ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga West, Staffel 2.
Schon im Vorfeld der Partie wusste Kampmann, dass ihm drei Spieler aufgrund von Verletzungen und ein weiterer aufgrund eines Schüleraustausches nicht zur Verfügung stehen würden. Doch krankheitsbedingt erhöhte sich die Anzahl der Ausfälle auf sieben Spieler. Dennoch wollte 04/19 weitere Punkte im Abstiegskampf einfahren.
Schon in der vierten Minute gab es jedoch den ersten Rückschlag für die Ratinger: Sie kassierten nach einer Standardsituation das 0:1, Lennox Fege drückte den Ball am zweiten Pfosten zur Führung für Arminia ein. Wenig später vergaben die Ratinger eine große Chance zum Ausgleich, der Ball ging an den Außenposten. Nach einem individuellen Fehler kam Bielefeld nach einer Viertelstunde durch Lucas Dick zum 2:0, vier Minuten später erhöhte Emil Wischnowski sogar auf 3:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.
Auch wenn sich 04/19 für den zweiten Durchgang viel vorgenommen hatte, sorgte Arminias Fege nach der ersten Ecke im zweiten Durchgang für das 4:0. Die Partie war entschieden, Bielefeld erhöhte durch Joel Wiens und Wischnowski noch auf 6:0 und beendete seine Negativserie.
„Das Spiel war definitiv ein Rückschritt, vielleicht war es nun noch einmal ein Warnschuss zur richtigen Zeit, dass wir mehr investieren müssen. Das Spiel gegen Arminia müssen wir nun schnell abhaken und uns ab Dienstag optimal auf die Partie in Dortmund vorbereiten“, sagte Kampmann.
In der Meisterschaft geht es vor der Osterpause mit dem Spiel beim TSC Eintracht Dortmund weiter. Die Partie wird am Samstag um 13 Uhr angepfiffen. Das Team aus Westfalen steckt ebenfalls mitten im Abstiegskampf, Ratingen verlor das Hinspiel mit 0:1. Verlieren verboten, ein Sieg mit mindestens zwei Toren wäre optimal, um den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit zählen würde, für sich zu entscheiden.
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