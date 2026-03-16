Bielefeld besiegt die U15 von Ratingen 04/19 mit 6:0

„Das Spiel war definitiv ein Rückschritt, vielleicht war es nun noch einmal ein Warnschuss zur richtigen Zeit, dass wir mehr investieren müssen. Das Spiel gegen Arminia müssen wir nun schnell abhaken und uns ab Dienstag optimal auf die Partie in Dortmund vorbereiten“, sagte Kampmann.

In der Meisterschaft geht es vor der Osterpause mit dem Spiel beim TSC Eintracht Dortmund weiter. Die Partie wird am Samstag um 13 Uhr angepfiffen. Das Team aus Westfalen steckt ebenfalls mitten im Abstiegskampf, Ratingen verlor das Hinspiel mit 0:1. Verlieren verboten, ein Sieg mit mindestens zwei Toren wäre optimal, um den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit zählen würde, für sich zu entscheiden.

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