Biebrich: Nach Traumtor braucht Yilmaz neue Schuhe Neuzugang der 02er läutet Derby-Sieg gegen Niedernhausen ein

„Mehrfach hätten wir beim Stand von 2:0 den Deckel drauf machen müssen. Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Insbesondere unsere Defensive hat stark gearbeitet“, fand Biebrichs Sportlicher Leiter Malte Christ. Niedernhausens Spielertrainer Maurice Burkhardt sah das ein wenig anders: „In der ersten Halbzeit waren wir das spielerisch bessere Team. Biebrich macht da aus dem Nichts durch einen 25-Meter-Schuss das 1:0. Das war für mich ein bisschen unverdient. In der zweiten Halbzeit hatten sie dann ein paar mehr Chancen. Es war auf einem schwierigen Platz ein schwieriges Spiel und am Ende hat Biebrich aber verdient gewonnen. Damit wir unsere angestrebte 30-Punkte-Marke bis Weihnachten erreichen, müssen wir jetzt gegen Weyer gewinnen.“

In der Tat war der Naturrasen für beide Mannschaften kraftraubend. War es zunächst ein Spiel zwischen den Strafräumen, so überwand Biebrichs Neuzugang Mustafa Yilmaz (kam vom SV Gonsenheim) aus 25 Metern per feinem Distanzschuss den ein wenig zu weit vor dem Tor platzierten Keeper Marlon Müller – 1:0. Den nächsten Aufreger gab es in der 33. Minute, als der gut leitende Referee Timo Hager Yilmaz und Thoma Brewer beiderseits nach einem vermeintlichen Foul, Rudelbildung und Diskussionen mit Gelb verwarnte.

Biebrich über Außen stark

Biebrichs Gefahr kam über die Außen, insbesondere über die rechte Seite mit dem pfeilschnellen und starken Nazeem Aboubakari. So in der 36. Minute, als der zwei Gegenspieler aussteigen ließ, in die Mitte flankte, wo Torjäger Orkun Zer den Kopfball nicht im Tor unterbringen konnte. Auf Niedernhausener Seite verfehlte ein Rechtsschuss von Burkhardt das Tor knapp. In der zweiten Hälfte zog Aboubakari selbst ab, verfehlte jedoch knapp. In der 60. Minute war es der unermüdlich kämpfende Otman Jaatit, der sehenswert für Orkun Zer auflegte – der wiederum zum 2:0 einschoss. Beim SVN waren es insbesondere die auffälligen Brewer, Marco Waldraff und Burkhardt, die es in der Folge versuchten. Es blieb jedoch bei den Versuchen. Für Biebrich gab es noch durch Aboubakiri mehrere Gelegenheiten.

Anfragen von Oberligisten, aber Verbleib möglich