BFV-Fakten: 53.210 Pass-Neuausstellungen - knapp 61.000 Vereinswechsel Die Zahl der Erstausstellungen im Freistaat bleibt konstant hoch +++ Im Nachwuchsbereich wird häufig gewechselt

Im Herrenbereich verzeichnete der Verband 2024 erneut einen deutlichen Anstieg: Die Zahl der neu ausgestellten Spielerpässe stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2854 auf 3267, was prozentual einem Plus von 14,5 Prozent entspricht. Insgesamt sind die Zahlen bei den Passneuausstellungen mit einem Minus von 7,7 Prozent (4427) im Vergleich zu 2023 allerdings leicht rückläufig, weil bei den Frauen (Minus 9 Prozent), den Juniorinnen (Minus 1,7 Prozent) und den Junioren (Minus 10 Prozent) weniger Spielberechtigungen beantragt wurden.



Einen leichten Anstieg gab es bei den Vereinswechseln: von 59.627 im Jahr 2023 auf 60.877 im Jahr 2024, was einem Plus von 2,2 Prozent entspricht. Der größte prozentuale Zuwachs entfällt dabei auf den Juniorinnen-Bereich mit einem Plus von 7,4 Prozent, den größten absoluten Anstieg verzeichnen die Junioren mit einem Plus von 1242 (4,5 Prozent). Bei den Herren (Minus 0,2 Prozent) und den Frauen (Minus 3,2 Prozent) waren es etwas weniger Vereinswechsel als noch im Jahr zuvor.