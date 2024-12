BFC Preussen übernimmt die Spitze, Schwerin siegt im Kellerduell

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der Start des 14. Spieltags in der NOFV-Oberliga Nord brachte ein packendes Duell zwischen dem SV Tasmania Berlin und der TSG Neustrelitz. Trotz eines Platzverweises konnte Tasmania einen Punkt retten und bleibt damit im Verfolgerfeld der Tabelle.

Vor heimischem Publikum setzte Tasmania Berlin zunächst die Akzente und belohnte sich in der 38. Minute mit der Führung durch Youssef Labbouz. Neustrelitz ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam mit neuem Schwung aus der Pause. In der 62. Minute gelang Maik Frühauf der Ausgleich Die Partie wurde hektisch, als Tasmanias Kavian Kashani in der 65. Minute die Rote Karte sah. Neustrelitz drängte in Überzahl auf den Sieg, doch die Berliner Defensive hielt stand. ---

Im Kellerduell behielt Dynamo Schwerin die Oberhand und gewann mit 4:2 gegen Ahrensfelde. Pepe Kruse eröffnete die Partie bereits in der 9. Minute, gefolgt von Treffern durch Nicklas Klingberg (40.) und Evgeni Pataman (42.), die den Halbzeitstand von 3:0 herstellten. Ahrensfelde kämpfte sich zurück, und Blenard Colaki verkürzte in der 62. Minute. Marvin Runge stellte den alten Abstand in der 75. Minute wieder her, bevor Colaki (80.) mit seinem zweiten Treffer Ergebniskosmetik betrieb. ---

Der BFC Preussen zeigte seine Klasse und setzte sich mit 3:1 gegen Rathenow durch. Fabio Engelhardt traf in der 23. Minute zur Führung, bevor Tugay Uzan in der 32. Minute auf 2:0 erhöhte. Rathenow kam durch Matt Zié in der 67. Minute heran, doch Patrick Breitkreuz stellte nur drei Minuten später den Endstand her. ---

Ein später Treffer von Nanitonda Quiala in der 73. Minute brachte dem Berliner AK einen knappen 1:0-Sieg gegen Eintracht Mahlsdorf. In einer ausgeglichenen Partie überzeugten die Gastgeber vor allem defensiv und belohnten sich letztlich mit drei Punkten. ---

Der FC Anker Wismar zeigte sich effektiv und sicherte sich mit einem 3:1 gegen den SC Staaken einen wichtigen Heimsieg. Marco Bode (18.) und Marcel Ottenbreit (26.) legten früh den Grundstein, bevor Danilo John kurz nach der Pause (46.) das dritte Tor erzielte. Staaken kam durch Kwasi Boateng (68.) noch zum Ehrentreffer, bleibt aber weiterhin tief im Tabellenkeller. --- Heute, 12:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 2 2 Abpfiff Im Topspiel trifft der Tabellenvierte, TuS Makkabi Berlin, auf den ungeschlagenen Spitzenreiter, den SV Lichtenberg 47. Nach dem torlosen Remis gegen Tasmania Berlin will Makkabi die positive Serie der Gäste beenden. Lichtenberg hingegen strebt nach dem knappen 2:1-Erfolg gegen Ahrensfelde den nächsten Dreier an, um die Tabellenführung zu festigen. --- Heute, 13:00 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 1 1 PUSH Der achte Tabellenplatz von Tennis Borussia Berlin steht gegen den siebten Platz von Sparta Lichtenberg auf dem Prüfstand. Sparta beeindruckte zuletzt mit einem spektakulären 6:4 gegen den FC Hansa Rostock II und will erneut ein Offensivspektakel bieten. Tennis Borussia hingegen sucht nach der 0:1-Niederlage gegen Staaken die Wiedergutmachung. ---