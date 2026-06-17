BFC Dynamo verpflichtet Sechser und bindet Talent Transfer und Vertragsverlängerung von ser · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jochen Classen

Der BFC Dynamo hat seinen ersten Neuzugang präsentiert. Zudem bleibt ein Talent an Bord.

Nachdem der BFC Dynamo in der Vorwoche bekannt gab, dass Trainer Sven Körner auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird, wurde nun ein erster Neuzugang präsentiert. Mit Salmin Rebronja wechselt ein robuster defensiver Mittelfeldspieler ins Berliner Sportforum. Der 21-jährige Montenegriner durchlief Teile des Nachwuchsleistungszentrums des Bundesligaaufsteigers Paderborn, sammelte anschließend trotz seines noch jungen Alters ordentlich Regionalligaerfahrung beim SV Lippstadt, Türkspor Dortmund und zuletzt beim Wuppertaler SV, mit der er aus der Regionalliga West abstieg. Zudem hat der Verein mit Paul Hainke ein junges Torhütertalent weiter an sich gebunden. Der 21-Jährige, der seit der B-Jugend für die Weinrot-Weißen spielt, absolvierte bisher 14 Regionalligaspiele und hielt im Berliner Landespokal regelmäßig für den BFC.

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