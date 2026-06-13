Macht der BFC Dynamo mit Trainer Sven Körner weiter?

Im Winter übernahm Sven Körner das Traineramt beim BFC Dynamo. Nun ist klar, ob er weitermachen darf.
Als sich der BFC Dynamo zehn Tage vor Weihnachten von Dennis Kutrieb trennte, rückte Sven Körner vom Posten des Co-Trainers auf, übernahm das Amt des Chefs. Das Ziel war klar: Der Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost muss erreicht werden.
Und das schaffte Körner gemeinsam mit dem Team. Mit sechs siegen und fünf Unentschieden aus den 16 Spielen, die Körner betreute, holte der BFC mehr als genug Punkte, um die Liga am Ende doch recht souverän zu halten. Auf den ersten Absteiger Meuselwitz waren es immerhin sieben Punkte Vorsprung. Zudem führte Körner Dynamo ins Landespokalfinale. Das verlor der BFC zwar in Überzahl nach Verlängerung, doch großen Einfluss auf die Entscheidung, ob es mit Körner weitergeht, hatte der sportliche Ausgang nicht.
Denn wie der Verein nun vermeldete, wurde der Vertrag Körners bereits unmittelbar nach Klassenerhalt verlängert. Demnach bleibt der 44-Jährige auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie.
__________________________________________________________________________________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!