Bezirksvorsitzender Störk zum Rücktritt von Oelmayer

Bezirksvorsitzender Sigmar Störk äußert sich in einer Stellungnahme gegenüber FuPa Württemberg zum Rücktritt des Bezirksschiedsrichterobmanns Jochen Oelmayer.

Oelmayer hatte in seinem Rücktrittsschreiben mangelnde Transparenz und einen autoritären Führungsstil kritisiert. Störk sagte folgendes zu diesen Vorwürfen: „Ich erwarte eine große Selbstständigkeit eines jeden in seiner Position – diese darf jeder Ehrenamtliche auch ausfüllen.“ Er betonte, dass er sich nicht in die Arbeit Oelmayers eingemischt habe und dass alle relevanten Informationen stets zeitnah kommuniziert worden seien.

Mediationsprozess und weitere Schritte