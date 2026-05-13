Bezirkspokal Enz/Murr: Zwei Endspiele versprechen viel Spannung

Am morgigen Donnerstag, 14.05.2026, finden ab 14 Uhr die Finalspiele um den AZ FITNESS Bezirkspokal auf dem Gelände des FSV 08 Bietigheim-Bissingen statt. Um 14 Uhr stehe sich im Finale der Frauen der TSV Münchingen III und der SV Horrheim gegenüber, um 17 Uhr kämpfen SV Salamander Kornwestheim und der TSV Grünbühl um den Titel der Männer.
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Qualifikation
Mo., 21.07.25 14:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg II - GSV Erdmannhausen II 0:3
Mo., 21.07.25 14:00 Uhr TASV Hessigheim II - SGM Riexingen II 3:0
So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Grünbühl II - TSG Steinheim II
So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II 8:0
So., 24.08.25 12:30 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Gemmrigheim / SV Walheim II 4:0
So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Schwieberdingen II - TV Möglingen II 4:8
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV 1899 Benningen II - TSV Ludwigsburg II 2:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - DJK Ludwigsburg II 0:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr FV Ingersheim II - TV Aldingen III 4:3
So., 24.08.25 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - Türk. SC Kornwestheim II 1:0
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGV Murr II - SKV Eglosheim II 0:1
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Marbach II zg. - GSV Höpfigheim II 1:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfR Großbottwar II - VfB Tamm II 2:1
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Enzweihingen II - FV Kirchheim II 6:4
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Bönnigheim II - TSV Phönix Lomersheim II 6:4
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Vaihingen - SV Iptingen 5:1
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Renningen II - SV Gebersheim II 5:7
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Merklingen II - TSV Malmsheim II 1:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt II zg. - TSV Schwieberdingen II 1:2
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Weissach II - TSV Heimsheim II
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - TSF Ditzingen II 9:0
So., 31.08.25 12:00 Uhr FV Markgröningen II - SV Horrheim II 6:3
1. Runde
Di., 02.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg - SG Hochberg / Hochdorf 5:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Poppenweiler - TSV 1899 Benningen 1:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Affalterbach - SV Salamander Kornwestheim 2:6
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - AKV B.G. Ludwigsburg zg. 3:5
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen - TV Aldingen 1:5
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - TSV Ludwigsburg 2:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schafhausen zg. - TSV Merklingen 1:8
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach II - Drita Kosova Kornwestheim 1:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim II - TSV Flacht 0:5
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim II - TSV Heimsheim 1:8
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - Spvgg Weil der Stadt 0:5
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen II - Svgg Hirschlanden-Schöckingen 0:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SKV Erligheim - TSV Ottmarsheim 4:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gemmrigheim / SV Walheim - FV Kirchheim 2:5
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Wiernsheim - SV Riet 0:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - TSV Phönix Lomersheim 2:7
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ensingen - Spvgg Besigheim 1:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Illingen 1906 - SGM Hohenhaslach/Freudental 3:5
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Aramäer Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 1:9
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - NK Croatia Bietigheim 9:8
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - SGM Sachsenheim 4:2
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gündelbach / Häfnerhasl. - TSV Großglattbach 0:4
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Bönnigheim - Spvgg Bissingen 2:3
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - VfR Großbottwar II 2:0
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - TSV Grünbühl 0:5
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr VfB Tamm - FC Marbach 3:5
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Club Italiano Großbottwar - SV Pattonville 1:2
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - KSV Hoheneck 11:10
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Münchingen 1:6
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Spvgg Mönsheim - TSV Höfingen 1:2
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr FC Gerlingen - TV Möglingen 1:3
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Türk Gücü Möglingen - SV Friolzheim 0:6
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mundelsheim - FV Markgröningen 1:8
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Enzweihingen II - TASV Hessigheim 0:6
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 II - SKV Rutesheim (U23) II 2:1
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SKV Eglosheim II - Türk. SC Kornwestheim 1:3
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - VfB Vaihingen 5:0
Mi., 03.09.25 19:45 Uhr 1. FC Sportfreunde Münklingen - GSV Hemmingen 2:6
Mi., 03.09.25 19:45 Uhr DJK Ludwigsburg II - SKV Eglosheim 1:4
Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen II - DJK Ludwigsburg 1:3
Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Markgröningen II - TSV Kleinglattbach 2:3
Do., 04.09.25 19:00 Uhr Spvgg Bissingen II - FV Löchgau II 0:3
Do., 04.09.25 19:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg - SGV Murr 0:10
Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - SB Asperg 3:1
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TV Aldingen II - TSV Grünbühl II 7:0
Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Höpfigheim II - Spvgg Schlößlesfeld 7:8
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TKSZ Ludwigsburg zg. - FV Dersim Sport Ludwigsburg 0:3
Do., 04.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim - KSV Renningen 6:1
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim - Spvgg Warmbronn 0:3
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach - TSF Ditzingen 4:2
Do., 04.09.25 19:00 Uhr VfR Sersheim - SV Horrheim 0:5
Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Enzweihingen 9:10
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TuS Freiberg zg. - TV Pflugfelden 3:4
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Bönnigheim II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 0:10
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SV Hellas Bietigheim 2:1
Do., 04.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - GSV Höpfigheim 7:6
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FSV Oßweil II - TSG Steinheim 0:3
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - GSV Pleidelsheim II 0:4
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim II - FSV Oßweil 4:1
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TSV Münchingen II zg. 5:4
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - TV Möglingen II 7:6
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg II - SG Hochberg / Hochdorf 1:8
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Schwieberdingen 2:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Sternenfels - SV Germania Bietigheim 0:11
2. Runde
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - TV Aldingen 2:3
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Spvgg Schlößlesfeld - Türk. SC Kornwestheim 1:9
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Heimsheim 0:4
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim 2:3
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SKV Eglosheim - SG Hochberg / Hochdorf 3:1
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Grünbühl - FC Marbach 3:0
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV 1899 Benningen - GSV Pleidelsheim II 2:5
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - AKV B.G. Ludwigsburg zg. 11:10
Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - SGV Murr 0:5
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Friolzheim - TSV Schwieberdingen 5:7
Do., 18.09.25 19:00 Uhr Svgg Hirschlanden-Schöckingen - Spvgg Weil der Stadt 4:6
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - Spvgg Bissingen 0:8
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Riet - Spvgg Besigheim 0:11
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - FV Löchgau II 3:4
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - TSV Enzweihingen 3:6
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Horrheim - TSV Großglattbach 4:0
Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Kirchheim - TSV Kleinglattbach 3:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSG Steinheim - SV Pattonville 4:2
Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - TV Aldingen II 5:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr DJK Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim II 0:3
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Asperg 5:7
Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TV Pflugfelden 6:2
Do., 18.09.25 19:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Höfingen 5:0
Do., 18.09.25 19:30 Uhr GSV Hemmingen - TSV Merklingen 4:5
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TV Möglingen 7:8
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Weissach - TSV Münchingen 1:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Flacht - TSV Heimerdingen 1910 II 4:2
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - SV Gebersheim 1:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - SV Germania Bietigheim 0:2
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SKV Erligheim - FV Markgröningen 1:8
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 4:2
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM Sachsenheim 0:2
3. Runde
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Gebersheim - SV Germania Bietigheim 0:6
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg - SV Salamander Kornwestheim 1:5
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSV Grünbühl 2:3
Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim II - TSV Schwieberdingen 6:7
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TV Möglingen - TSV Merklingen 0:1
Do., 02.10.25 19:00 Uhr Spvgg Bissingen - FV Löchgau II 2:5
Do., 02.10.25 19:00 Uhr Türk. SC Kornwestheim - TSV Kleinglattbach 6:3
Do., 02.10.25 19:00 Uhr FV Markgröningen - TSV Enzweihingen 3:5
Do., 02.10.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim - TV Aldingen 2:1
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Horrheim - SGV Murr 1:3
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - Spvgg Besigheim 7:5
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Pleidelsheim II - TSV Heimsheim 2:13
Do., 02.10.25 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TSV Flacht 4:1
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Aldingen II - SKV Eglosheim 2:1
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSG Steinheim - TSV Münchingen 1:2
Do., 09.10.25 19:30 Uhr SGM Sachsenheim - Spvgg Warmbronn 1:5
Achtelfinale
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TV Aldingen II - TSV Grünbühl 1:7
Do., 16.10.25 19:30 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Heimsheim 1:3
Do., 16.10.25 19:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TASV Hessigheim 5:4
Do., 16.10.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Schwieberdingen 0:5
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Münchingen 2:3
Do., 16.10.25 19:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FV Löchgau II 2:5
Do., 16.10.25 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - SGV Murr 6:5
Do., 23.10.25 19:15 Uhr Türk. SC Kornwestheim - TSV Merklingen 0:4
Viertelfinale
Mi., 25.03.26 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TSV Münchingen 1:4
Do., 26.03.26 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Heimsheim 2:3
Do., 26.03.26 19:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Merklingen 5:0
Do., 26.03.26 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FV Löchgau II 3:0
Halbfinale
Do., 09.04.26 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Heimsheim 5:2
Do., 09.04.26 19:30 Uhr TSV Grünbühl - TSV Münchingen 7:0
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Qualifikation
Do., 25.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SG SV Horrheim II 2:0
Achtelfinale
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr TSV Münchingen III - TSV Heimsheim 2:1
Do., 09.10.25 19:00 Uhr SG Roßwag Großglattbach - TSV Ludwigsburg 1:2
Do., 09.10.25 19:00 Uhr FSV Oßweil - SV Salamander Kornwestheim 2:1
Do., 09.10.25 19:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SB Asperg 2:1
Do., 09.10.25 19:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 zg. - FC Biegelkicker Erdmannhausen 1:4
Do., 09.10.25 19:00 Uhr VfB Tamm - TV Aldingen 0:9
Do., 09.10.25 19:30 Uhr TSV Schafhausen - SV Horrheim 0:4
Viertelfinale
Do., 23.10.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg - TV Aldingen 0:3
Achtelfinale
Do., 23.10.25 19:00 Uhr TSV Ottmarsheim II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1:8
Viertelfinale
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Biegelkicker Erdmannhausen - SV Horrheim 1:2
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - FSV Oßweil 2:0
Do., 20.11.25 19:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Münchingen III 1:5
Halbfinale
Do., 19.03.26 19:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Münchingen III 1:13
Do., 19.03.26 19:30 Uhr TV Aldingen - SV Horrheim 0:4