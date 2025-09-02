Bezirkspokal Enz/Murr: TSV Asperg gewinnt deutlich

Die 1. Runde des Bezirkspokals Enz/Murr hat begonnen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:
1. Runde
TSV Asperg – SG Hochberg/Hochdorf 5:1
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Aramäer Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - NK Croatia Bietigheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - SGM Sachsenheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gündelbach / Häfnerhasl. - TSV Großglattbach
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Bönnigheim - Spvgg Bissingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - VfR Großbottwar II
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - TSV Grünbühl
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Poppenweiler - TSV 1899 Benningen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Affalterbach - SV Salamander Kornwestheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim II - TSV Flacht
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gemmrigheim / SV Walheim - FV Kirchheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach II - Drita Kosova Kornwestheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim II - TSV Heimsheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schafhausen - TSV Merklingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - Spvgg Weil der Stadt
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - TSV Ludwigsburg
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen - TV Aldingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - AKV B.G. Ludwigsburg
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Wiernsheim - SV Riet
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - TSV Phönix Lomersheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ensingen - Spvgg Besigheim
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen II - Svgg Hirschlanden-Schöckingen
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Illingen 1906 - SG Hohenhaslach / Freudental
Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SKV Erligheim - TSV Ottmarsheim
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - VfB Vaihingen
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr FC Gerlingen - TV Möglingen
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Türk Gücü Möglingen - SV Friolzheim
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mundelsheim - FV Markgröningen
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SKV Eglosheim II - Türk. SC Kornwestheim
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 II - SKV Rutesheim (U23) II
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Spvgg Mönsheim - TSV Höfingen
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Münchingen
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - KSV Hoheneck
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Club Italiano Großbottwar - SV Pattonville
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr VfB Tamm - FC Marbach
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Enzweihingen II - TASV Hessigheim
Mi., 03.09.25 19:45 Uhr 1. FC Sportfreunde Münklingen - GSV Hemmingen
Mi., 03.09.25 19:45 Uhr DJK Ludwigsburg II - SKV Eglosheim
Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen II - DJK Ludwigsburg
Do., 04.09.25 19:00 Uhr Spvgg Bissingen II - FV Löchgau II
Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Enzweihingen
Do., 04.09.25 19:00 Uhr VfR Sersheim - SV Horrheim
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach - TSF Ditzingen
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim - Spvgg Warmbronn
Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Markgröningen II - TSV Kleinglattbach
Do., 04.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim - KSV Renningen
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TKSZ Ludwigsburg - FV Dersimspor Ludwigsburg
Do., 04.09.25 19:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg - SGV Murr
Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - SB Asperg
Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Höpfigheim II - Spvgg Schlößlesfeld
Do., 04.09.25 19:00 Uhr TV Aldingen II - TSV Grünbühl II
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - GSV Pleidelsheim II
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Bönnigheim II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SV Hellas Bietigheim
Do., 04.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - GSV Höpfigheim
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TuS Freiberg - TV Pflugfelden
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FSV Oßweil II - TSG Steinheim
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg II - SG Hochberg / Hochdorf
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim II - FSV Oßweil
Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TSV Münchingen II
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - TV Möglingen II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Schwieberdingen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Sternenfels - SV Germania Bietigheim
Das war die Qualifikationsrunde:
Mo., 21.07.25 14:00 Uhr TASV Hessigheim II - SGM Riexingen II 3:0
Mo., 21.07.25 14:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg II - GSV Erdmannhausen II 0:3
So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Grünbühl II - TSG Steinheim II abgesagt
So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II 8:0
So., 24.08.25 12:30 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Gemmrigheim / SV Walheim II 4:0
So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Schwieberdingen II - TV Möglingen II 4:8
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - TSF Ditzingen II 9:0
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV 1899 Benningen II - TSV Ludwigsburg II 2:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - DJK Ludwigsburg II 0:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr FV Ingersheim II - TV Aldingen III 4:3
So., 24.08.25 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - Türk. SC Kornwestheim II 1:0
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGV Murr II - SKV Eglosheim II 0:1
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Marbach II - GSV Höpfigheim II 1:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Enzweihingen II - FV Kirchheim II 6:4
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Bönnigheim II - TSV Phönix Lomersheim II 6:4
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Vaihingen - SV Iptingen 5:1
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Renningen II - SV Gebersheim II 5:7
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Merklingen II - TSV Malmsheim II 1:5
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt II - TSV Schwieberdingen II 1:2
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Weissach II - TSV Heimsheim II
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfR Großbottwar II - VfB Tamm II 2:1
So., 31.08.25 12:00 Uhr FV Markgröningen II - SV Horrheim II 6:3
