Bezirkspokal Enz/Murr: TSV Asperg gewinnt deutlich

Die 1. Runde des Bezirkspokals Enz/Murr hat begonnen. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Aramäer Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - NK Croatia Bietigheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - SGM Sachsenheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gündelbach / Häfnerhasl. - TSV Großglattbach Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Bönnigheim - Spvgg Bissingen Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - VfR Großbottwar II Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - TSV Grünbühl Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Poppenweiler - TSV 1899 Benningen Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Affalterbach - SV Salamander Kornwestheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim II - TSV Flacht Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gemmrigheim / SV Walheim - FV Kirchheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach II - Drita Kosova Kornwestheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim II - TSV Heimsheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schafhausen - TSV Merklingen Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - Spvgg Weil der Stadt Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - TSV Ludwigsburg Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen - TV Aldingen Mi., 03.09.25 19:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - AKV B.G. Ludwigsburg Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Wiernsheim - SV Riet Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - TSV Phönix Lomersheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ensingen - Spvgg Besigheim Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen II - Svgg Hirschlanden-Schöckingen Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Illingen 1906 - SG Hohenhaslach / Freudental Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SKV Erligheim - TSV Ottmarsheim Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - VfB Vaihingen Mi., 03.09.25 19:30 Uhr FC Gerlingen - TV Möglingen Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Türk Gücü Möglingen - SV Friolzheim Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mundelsheim - FV Markgröningen Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SKV Eglosheim II - Türk. SC Kornwestheim Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 II - SKV Rutesheim (U23) II Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Spvgg Mönsheim - TSV Höfingen Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Münchingen Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - KSV Hoheneck Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Club Italiano Großbottwar - SV Pattonville Mi., 03.09.25 19:30 Uhr VfB Tamm - FC Marbach Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Enzweihingen II - TASV Hessigheim Mi., 03.09.25 19:45 Uhr 1. FC Sportfreunde Münklingen - GSV Hemmingen Mi., 03.09.25 19:45 Uhr DJK Ludwigsburg II - SKV Eglosheim Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen II - DJK Ludwigsburg Do., 04.09.25 19:00 Uhr Spvgg Bissingen II - FV Löchgau II Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Enzweihingen Do., 04.09.25 19:00 Uhr VfR Sersheim - SV Horrheim Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach - TSF Ditzingen Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim - Spvgg Warmbronn Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Markgröningen II - TSV Kleinglattbach Do., 04.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim - KSV Renningen Do., 04.09.25 19:00 Uhr TKSZ Ludwigsburg - FV Dersimspor Ludwigsburg Do., 04.09.25 19:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg - SGV Murr Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - SB Asperg Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Höpfigheim II - Spvgg Schlößlesfeld Do., 04.09.25 19:00 Uhr TV Aldingen II - TSV Grünbühl II Do., 04.09.25 19:30 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - GSV Pleidelsheim II Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Bönnigheim II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SV Hellas Bietigheim Do., 04.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - GSV Höpfigheim Do., 04.09.25 19:30 Uhr TuS Freiberg - TV Pflugfelden Do., 04.09.25 19:30 Uhr FSV Oßweil II - TSG Steinheim Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg II - SG Hochberg / Hochdorf Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim II - FSV Oßweil Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TSV Münchingen II Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - TV Möglingen II Di., 09.09.25 19:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Schwieberdingen Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Sternenfels - SV Germania Bietigheim

Das war die Qualifikationsrunde:

Mo., 21.07.25 14:00 Uhr TASV Hessigheim II - SGM Riexingen II 3:0

Mo., 21.07.25 14:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg II - GSV Erdmannhausen II 0:3

So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Grünbühl II - TSG Steinheim II abgesagt

So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II 8:0

So., 24.08.25 12:30 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Gemmrigheim / SV Walheim II 4:0

So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Schwieberdingen II - TV Möglingen II 4:8

So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - TSF Ditzingen II 9:0

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV 1899 Benningen II - TSV Ludwigsburg II 2:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - DJK Ludwigsburg II 0:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr FV Ingersheim II - TV Aldingen III 4:3

So., 24.08.25 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - Türk. SC Kornwestheim II 1:0

So., 24.08.25 15:00 Uhr SGV Murr II - SKV Eglosheim II 0:1

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Marbach II - GSV Höpfigheim II 1:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Enzweihingen II - FV Kirchheim II 6:4

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Bönnigheim II - TSV Phönix Lomersheim II 6:4

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Vaihingen - SV Iptingen 5:1

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Renningen II - SV Gebersheim II 5:7

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Merklingen II - TSV Malmsheim II 1:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt II - TSV Schwieberdingen II 1:2

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Weissach II - TSV Heimsheim II

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfR Großbottwar II - VfB Tamm II 2:1

So., 31.08.25 12:00 Uhr FV Markgröningen II - SV Horrheim II 6:3

