Bezirkspokal Enz/Murr: SV Kornwestheim und SV Horrheim jubeln

– Foto: Frank Engeln

TSV Münchingen III – SV Horrheim 0:3

Schiedsrichter: Alina Runkel

Tore: 0:1 Lea Schmid (25.), 0:2 Marie Pfaffeneder (67.), 0:3 Lea Schmid (80.)

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Das sind die vorherigen Runden bei den Männern

Qualifikation

Mo., 21.07.25 14:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg II - GSV Erdmannhausen II 0:3

Mo., 21.07.25 14:00 Uhr TASV Hessigheim II - SGM Riexingen II 3:0

So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Grünbühl II - TSG Steinheim II

So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag II 8:0

So., 24.08.25 12:30 Uhr Spvgg Bissingen II - SG Gemmrigheim / SV Walheim II 4:0

So., 24.08.25 12:30 Uhr TSV Schwieberdingen II - TV Möglingen II 4:8

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV 1899 Benningen II - TSV Ludwigsburg II 2:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim III - DJK Ludwigsburg II 0:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr FV Ingersheim II - TV Aldingen III 4:3

So., 24.08.25 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - Türk. SC Kornwestheim II 1:0

So., 24.08.25 15:00 Uhr SGV Murr II - SKV Eglosheim II 0:1

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Marbach II zg. - GSV Höpfigheim II 1:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfR Großbottwar II - VfB Tamm II 2:1

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Enzweihingen II - FV Kirchheim II 6:4

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Bönnigheim II - TSV Phönix Lomersheim II 6:4

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Vaihingen - SV Iptingen 5:1

So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Renningen II - SV Gebersheim II 5:7

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Merklingen II - TSV Malmsheim II 1:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt II zg. - TSV Schwieberdingen II 1:2

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Weissach II - TSV Heimsheim II

So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - TSF Ditzingen II 9:0

So., 31.08.25 12:00 Uhr FV Markgröningen II - SV Horrheim II 6:3



1. Runde

Di., 02.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg - SG Hochberg / Hochdorf 5:1

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Poppenweiler - TSV 1899 Benningen 1:3

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Affalterbach - SV Salamander Kornwestheim 2:6

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr VfB Neckarrems 1913 - AKV B.G. Ludwigsburg zg. 3:5

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen - TV Aldingen 1:5

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - TSV Ludwigsburg 2:1

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schafhausen zg. - TSV Merklingen 1:8

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach II - Drita Kosova Kornwestheim 1:2

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim II - TSV Flacht 0:5

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim II - TSV Heimsheim 1:8

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Spvgg Warmbronn II - Spvgg Weil der Stadt 0:5

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen II - Svgg Hirschlanden-Schöckingen 0:1

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SKV Erligheim - TSV Ottmarsheim 4:3

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gemmrigheim / SV Walheim - FV Kirchheim 2:5

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Wiernsheim - SV Riet 0:1

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr FC Mezopotamya Bietigheim - TSV Phönix Lomersheim 2:7

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ensingen - Spvgg Besigheim 1:4

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SV Illingen 1906 - SGM Hohenhaslach/Freudental 3:5

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr Aramäer Bietigheim - SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 1:9

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - NK Croatia Bietigheim 9:8

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr AC Italia Markgröningen - SGM Sachsenheim 4:2

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr SG Gündelbach / Häfnerhasl. - TSV Großglattbach 0:4

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Bönnigheim - Spvgg Bissingen 2:3

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - VfR Großbottwar II 2:0

Mi., 03.09.25 19:00 Uhr GSV Pleidelsheim III - TSV Grünbühl 0:5

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr VfB Tamm - FC Marbach 3:5

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Club Italiano Großbottwar - SV Pattonville 1:2

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - KSV Hoheneck 11:10

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - TSV Münchingen 1:6

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Spvgg Mönsheim - TSV Höfingen 1:2

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr FC Gerlingen - TV Möglingen 1:3

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Türk Gücü Möglingen - SV Friolzheim 0:6

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mundelsheim - FV Markgröningen 1:8

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Enzweihingen II - TASV Hessigheim 0:6

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr TSV Heimerdingen 1910 II - SKV Rutesheim (U23) II 2:1

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SKV Eglosheim II - Türk. SC Kornwestheim 1:3

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - VfB Vaihingen 5:0

Mi., 03.09.25 19:45 Uhr 1. FC Sportfreunde Münklingen - GSV Hemmingen 2:6

Mi., 03.09.25 19:45 Uhr DJK Ludwigsburg II - SKV Eglosheim 1:4

Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Erdmannhausen II - DJK Ludwigsburg 1:3

Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Markgröningen II - TSV Kleinglattbach 2:3

Do., 04.09.25 19:00 Uhr Spvgg Bissingen II - FV Löchgau II 0:3

Do., 04.09.25 19:00 Uhr MTV 1846 Ludwigsburg - SGV Murr 0:10

Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - SB Asperg 3:1

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TV Aldingen II - TSV Grünbühl II 7:0

Do., 04.09.25 19:00 Uhr GSV Höpfigheim II - Spvgg Schlößlesfeld 7:8

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TKSZ Ludwigsburg zg. - FV Dersim Sport Ludwigsburg 0:3

Do., 04.09.25 19:00 Uhr SV Gebersheim - KSV Renningen 6:1

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Malmsheim - Spvgg Warmbronn 0:3

Do., 04.09.25 19:00 Uhr TSV Weissach - TSF Ditzingen 4:2

Do., 04.09.25 19:00 Uhr VfR Sersheim - SV Horrheim 0:5

Do., 04.09.25 19:00 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Enzweihingen 9:10

Do., 04.09.25 19:30 Uhr TuS Freiberg zg. - TV Pflugfelden 3:4

Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Bönnigheim II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 0:10

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SV Hellas Bietigheim 2:1

Do., 04.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - GSV Höpfigheim 7:6

Do., 04.09.25 19:30 Uhr FSV Oßweil II - TSG Steinheim 0:3

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - GSV Pleidelsheim II 0:4

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim II - FSV Oßweil 4:1

Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TSV Münchingen II zg. 5:4

Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - TV Möglingen II 7:6

Do., 04.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg II - SG Hochberg / Hochdorf 1:8

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Schwieberdingen 2:3

Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Sternenfels - SV Germania Bietigheim 0:11



2. Runde

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim - TV Aldingen 2:3

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Spvgg Schlößlesfeld - Türk. SC Kornwestheim 1:9

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Heimsheim 0:4

Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim 2:3

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SKV Eglosheim - SG Hochberg / Hochdorf 3:1

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Grünbühl - FC Marbach 3:0

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV 1899 Benningen - GSV Pleidelsheim II 2:5

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - AKV B.G. Ludwigsburg zg. 11:10

Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Ingersheim II - SGV Murr 0:5

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Friolzheim - TSV Schwieberdingen 5:7

Do., 18.09.25 19:00 Uhr Svgg Hirschlanden-Schöckingen - Spvgg Weil der Stadt 4:6

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg II - Spvgg Bissingen 0:8

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Riet - Spvgg Besigheim 0:11

Do., 18.09.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim II - FV Löchgau II 3:4

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SGM Hohenhaslach/Freudental - TSV Enzweihingen 3:6

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Horrheim - TSV Großglattbach 4:0

Do., 18.09.25 19:00 Uhr FV Kirchheim - TSV Kleinglattbach 3:5

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSG Steinheim - SV Pattonville 4:2

Do., 18.09.25 19:30 Uhr VfR Großbottwar - TV Aldingen II 5:6

Do., 18.09.25 19:30 Uhr DJK Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim II 0:3

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Asperg 5:7

Do., 18.09.25 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TV Pflugfelden 6:2

Do., 18.09.25 19:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Höfingen 5:0

Do., 18.09.25 19:30 Uhr GSV Hemmingen - TSV Merklingen 4:5

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Korntal - TV Möglingen 7:8

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Weissach - TSV Münchingen 1:4

Do., 18.09.25 19:30 Uhr TSV Flacht - TSV Heimerdingen 1910 II 4:2

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Perouse - SV Gebersheim 1:4

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM Riexingen - SV Germania Bietigheim 0:2

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SKV Erligheim - FV Markgröningen 1:8

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 4:2

Do., 18.09.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim II - SGM Sachsenheim 0:2



3. Runde

Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Gebersheim - SV Germania Bietigheim 0:6

Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Asperg - SV Salamander Kornwestheim 1:5

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr Spvgg Weil der Stadt - TSV Grünbühl 2:3

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim II - TSV Schwieberdingen 6:7

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TV Möglingen - TSV Merklingen 0:1

Do., 02.10.25 19:00 Uhr Spvgg Bissingen - FV Löchgau II 2:5

Do., 02.10.25 19:00 Uhr Türk. SC Kornwestheim - TSV Kleinglattbach 6:3

Do., 02.10.25 19:00 Uhr FV Markgröningen - TSV Enzweihingen 3:5

Do., 02.10.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim - TV Aldingen 2:1

Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Horrheim - SGV Murr 1:3

Do., 02.10.25 19:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - Spvgg Besigheim 7:5

Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Pleidelsheim II - TSV Heimsheim 2:13

Do., 02.10.25 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TSV Flacht 4:1

Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Aldingen II - SKV Eglosheim 2:1

Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSG Steinheim - TSV Münchingen 1:2

Do., 09.10.25 19:30 Uhr SGM Sachsenheim - Spvgg Warmbronn 1:5



Achtelfinale

Mi., 15.10.25 19:30 Uhr TV Aldingen II - TSV Grünbühl 1:7

Do., 16.10.25 19:30 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Heimsheim 1:3

Do., 16.10.25 19:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TASV Hessigheim 5:4

Do., 16.10.25 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Schwieberdingen 0:5

Do., 16.10.25 19:30 Uhr Spvgg Warmbronn - TSV Münchingen 2:3

Do., 16.10.25 19:30 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - FV Löchgau II 2:5

Do., 16.10.25 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - SGV Murr 6:5

Do., 23.10.25 19:15 Uhr Türk. SC Kornwestheim - TSV Merklingen 0:4



Viertelfinale

Mi., 25.03.26 19:30 Uhr FV Dersim Sport Ludwigsburg - TSV Münchingen 1:4

Do., 26.03.26 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Heimsheim 2:3

Do., 26.03.26 19:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Merklingen 5:0

Do., 26.03.26 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FV Löchgau II 3:0



Halbfinale

Do., 09.04.26 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Heimsheim 5:2

Do., 09.04.26 19:30 Uhr TSV Grünbühl - TSV Münchingen 7:0

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Das sind die vorherigen Runden bei den Frauen

Qualifikation

Do., 25.09.25 19:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SG SV Horrheim II 2:0



Achtelfinale

Mi., 08.10.25 19:00 Uhr TSV Münchingen III - TSV Heimsheim 2:1

Do., 09.10.25 19:00 Uhr SG Roßwag Großglattbach - TSV Ludwigsburg 1:2

Do., 09.10.25 19:00 Uhr FSV Oßweil - SV Salamander Kornwestheim 2:1

Do., 09.10.25 19:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - SB Asperg 2:1

Do., 09.10.25 19:00 Uhr TSV Heimerdingen 1910 zg. - FC Biegelkicker Erdmannhausen 1:4

Do., 09.10.25 19:00 Uhr VfB Tamm - TV Aldingen 0:9

Do., 09.10.25 19:30 Uhr TSV Schafhausen - SV Horrheim 0:4



Viertelfinale

Do., 23.10.25 19:00 Uhr TSV Ludwigsburg - TV Aldingen 0:3



Achtelfinale

Do., 23.10.25 19:00 Uhr TSV Ottmarsheim II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 1:8



Viertelfinale

Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Biegelkicker Erdmannhausen - SV Horrheim 1:2

Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - FSV Oßweil 2:0

Do., 20.11.25 19:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Münchingen III 1:5



Halbfinale

Do., 19.03.26 19:00 Uhr SV Leonberg/Eltingen - TSV Münchingen III 1:13

Do., 19.03.26 19:30 Uhr TV Aldingen - SV Horrheim 0:4