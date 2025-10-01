 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: M. Bates

Bezirkspokal Enz/Murr: Grünbühl, Schwieberdingen, Merklingen siegen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
Kreisliga B1 Enz-Murr

In der 3. Runde des Bezirkspokals Enz/Murr ging es heute weiter. Hier gibt es alle Begegnungen in der Übersicht:

3. Runde

SV Gebersheim – SV Germania Bietigheim 0:6
Schiedsrichter: Sebastian Widmann - Zuschauer: 58
Tore: 0:1 Elias Abraha (27.), 0:2 Elias Abraha (29.), 0:3 Jan Sonntag (48.), 0:4 Elias Abraha (55.), 0:5 Jan Sonntag (59.), 0:6 Riccardo Garofano (68.)

TSV Asperg – SV Salamander Kornwestheim 1:5

---

Spvgg Weil der Stadt – TSV Grünbühl 2:3
Tore: 0:1 (46.), 0:2 (59.), 0:3 Ibish Sejdijaj (73.), 1:3 Robin Kuhn (81.), 2:3 Justin Schneider (90.)

SV Salamander Kornwestheim II – TSV Schwieberdingen 6:7 n.E.

TV Möglingen – TSV Merklingen 0:1
Tor: 0:1 Fabian Heim (88.)

---

Do., 02.10.25 19:00 Uhr Spvgg Bissingen - FV Löchgau II
Do., 02.10.25 19:00 Uhr Türk. SC Kornwestheim - TSV Kleinglattbach
Do., 02.10.25 19:00 Uhr FV Markgröningen - TSV Enzweihingen
Do., 02.10.25 19:00 Uhr TASV Hessigheim - TV Aldingen
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SV Horrheim - SGV Murr
Do., 02.10.25 19:00 Uhr SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag - Spvgg Besigheim
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GSV Pleidelsheim II - TSV Heimsheim
Do., 02.10.25 19:30 Uhr FV Dersimspor Ludwigsburg - TSV Flacht
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Aldingen II - SKV Eglosheim
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSG Steinheim - TSV Münchingen
Do., 09.10.25 19:30 Uhr SGM Sachsenheim - Spvgg Warmbronn

---

Das war die 2. Runde:

FV Ingersheim – TV Aldingen 2:3

Spvgg Schlößlesfeld – Türk. SC Kornwestheim 1:9

Drita Kosova Kornwestheim – TSV Heimsheim 0:4

TSV Phönix Lomersheim – TASV Hessigheim 2:3 n.E.
Tore: 0:1 (6.), 1:1 (49.), 1:2 (121. i.E.), 2:2 (121. i.E.), 2:3 (121. i.E.)

---

TSV Grünbühl – FC Marbach 3:0

SKV Eglosheim – SG Hochberg/Hochdorf 3:1

FV Kirchheim – TSV Kleinglattbach 3:5

SV Horrheim – TSV Großglattbach 4:0

SG Hohenhaslach/Freudental – TSV Enzweihingen 3:6

TASV Hessigheim II – FV Löchgau II 3:4

SV Riet – Spvgg Besigheim 0:11
Tore: 0:1 Dominik Wolter (9.), 0:2 Gianluca Gioia (16.), 0:3 Tom Haertel (20.), 0:4 Tom Kühnle (33.), 0:5 Ilias Koulaxidis (37.), 0:6 (50. Eigentor), 0:7 Jannik Trautwein (62.), 0:8 Tim Nolte (80.), 0:9 Felix Jakob (82.), 0:10 Riccardo Macorig (88.), 0:11 Riccardo Macorig (90.)

TSV Ludwigsburg II – Spvgg Bissingen 0:8
Tore: 0:1 Ramon Kontos (2.), 0:2 Bilal Bitmez (11.), 0:3 Gianluca Sardo (17.), 0:4 Cahit Gündüzalp (26.), 0:5 Willy Mäuser (72.), 0:6 Kevin Deiß (78.), 0:7 Kevin Deiß (82.), 0:8 Willy Mäuser (90.)

Svgg Hirschlanden-Schöckingen – Spvgg Weil der Stadt 4:6 n.E.

SV Friolzheim – TSV Schwieberdingen 5:7 n.E.

FV Ingersheim II – SGV Murr 0:5

SV Salamander Kornwestheim – AKV B.G. Ludwigsburg 11:10 n.E.

TSV 1899 Benningen – GSV Pleidelsheim II 2:5

SV Germania Bietigheim II – SGM Sachsenheim 0:2

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 3:2
Tore: 0:1 (5.), 1:1 (26.), 1:2 (45.+2), 2:2 (75.), 3:2 (89. Foulelfmeter)

SKV Erligheim – FV Markgröningen 1:8

SGM Riexingen – SV Germania Bietigheim 0:2

SV Perouse – SV Gebersheim 1:4

TSV Flacht – TSV Heimerdingen 1910 II 4:2

TSV Weissach – TSV Münchingen 1:4

TSV Korntal – TV Möglingen 7:8 n.E.

GSV Hemmingen – TSV Merklingen 4:5

Spvgg Warmbronn – TSV Höfingen 5:0

FV Dersimspor Ludwigsburg – TV Pflugfelden 6:2

TV Neckarweihingen – TSV Asperg 5:7 n.E.

DJK Ludwigsburg – SV Salamander Kornwestheim II 0:3

VfR Großbottwar – TV Aldingen II 5:6 n.E.

TSG Steinheim – SV Pattonville 4:2

Aufrufe: 01.10.2025, 21:59 Uhr
redAutor